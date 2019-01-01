Показали відео аварії у Луцьку, коли автівка влетіла у паркан поблизу розважального центру





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Нагадаємо, аварія сталася ввечері 30 липня на проспекті Грушевського.



Автомобіль BMW на швидкості вилетів на зустрічну смугу, в'їхав у припаркований біля розважального центру Mercedes і від удару протаранив паркан, яким біля «Променя» тротуар відгороджений від дороги.



Як повідомив директор РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк, ініціював встановлення таких обмежувачів співвласник «Променя» Андрій Покровський. Це було необхідно для безпеки, адже поблизу розважального центру завжди людно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували відео поблизу РЦ «Промінь», коли BMW злетіла з дороги та врізалась у паркан поблизу зупинки.Про це пише Конкурент Нагадаємо,Автомобіль BMW на швидкості вилетів на зустрічну смугу, в'їхав у припаркований біля розважального центру Mercedes і від удару протаранив паркан, яким біля «Променя» тротуар відгороджений від дороги.Як повідомив директор РЦ «Промінь», ініціював встановлення таких обмежувачів співвласник «Променя». Це було необхідно для безпеки, адже поблизу розважального центру завжди людно.

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