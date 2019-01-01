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Показали відео аварії у Луцьку, коли автівка влетіла у паркан поблизу розважального центру

Показали відео аварії у Луцьку, коли автівка влетіла у паркан поблизу розважального центру
Опублікували відео поблизу РЦ «Промінь», коли BMW злетіла з дороги та врізалась у паркан поблизу зупинки.

Про це пише Конкурент.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 30 липня на проспекті Грушевського.

Автомобіль BMW на швидкості вилетів на зустрічну смугу, в'їхав у припаркований біля розважального центру Mercedes і від удару протаранив паркан, яким біля «Променя» тротуар відгороджений від дороги.

Як повідомив директор РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк, ініціював встановлення таких обмежувачів співвласник «Променя» Андрій Покровський. Це було необхідно для безпеки, адже поблизу розважального центру завжди людно.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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