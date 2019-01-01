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На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери

На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери
В Іваничівському районі поліція викрила 24-річного волинянина у крадіжці велосипеда.

У середу, 31 липня, до поліції із заявою звернувся 29-річний житель району. Чоловік повідомив, що у селі Павлівка від приміщення перукарні викрали його велосипед «Форке» вартістю 1200 гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Під час перегляду запису камер відеоспостереження, встановлених на території Павлівської ОТГ в рамках «Програми профілактики правопорушень на 2018-2020 роки», дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 24-річний житель Іваничівського району. Викрадений велосипед вилучили.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.



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Теги: злодій, крадіжка
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