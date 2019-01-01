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На Рівненщині знайшли повішеним юнака, якого звинувачували у зґвалтуванні

На Рівненщині знайшли повішеним юнака, якого звинувачували у зґвалтуванні
Поблизу села Глинне, що на Рокитнівщині, у лісі знайшли повішеним юнака.

Про це повідомляє Рівне вечірнє.

Як розповів речник обласної поліції Антон Крук, повішеному 18 років. Його шукали близько доби, адже до цього мама однієї із дівчат написала заяву про зґвалтування своєї доньки.

У зґвалтуванні повішеного звинуватила 14-річна дівчина із Сумської області, яка приїхала у це село. Однак про сам факт зґвалтування ще нічого невідомо, бо поліція проводить слідчі дії. Тому достеменно підтвердити чи спростувати те, що було зґвалтування, поки ніхто не може.

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Теги: смерть, Рівненщина, самогубство
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