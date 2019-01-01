На Рівненщині знайшли повішеним юнака, якого звинувачували у зґвалтуванні
Сьогодні, 15:33
Поблизу села Глинне, що на Рокитнівщині, у лісі знайшли повішеним юнака.
Про це повідомляє Рівне вечірнє.
Як розповів речник обласної поліції Антон Крук, повішеному 18 років. Його шукали близько доби, адже до цього мама однієї із дівчат написала заяву про зґвалтування своєї доньки.
У зґвалтуванні повішеного звинуватила 14-річна дівчина із Сумської області, яка приїхала у це село. Однак про сам факт зґвалтування ще нічого невідомо, бо поліція проводить слідчі дії. Тому достеменно підтвердити чи спростувати те, що було зґвалтування, поки ніхто не може.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Рівне вечірнє.
Як розповів речник обласної поліції Антон Крук, повішеному 18 років. Його шукали близько доби, адже до цього мама однієї із дівчат написала заяву про зґвалтування своєї доньки.
У зґвалтуванні повішеного звинуватила 14-річна дівчина із Сумської області, яка приїхала у це село. Однак про сам факт зґвалтування ще нічого невідомо, бо поліція проводить слідчі дії. Тому достеменно підтвердити чи спростувати те, що було зґвалтування, поки ніхто не може.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинській річці масово загинула риба
Сьогодні, 16:01
У центрі Луцька мотоцикліст влетів у Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 15:38
На Рівненщині знайшли повішеним юнака, якого звинувачували у зґвалтуванні
Сьогодні, 15:33
На Волині командиру корабля «Генічеськ», що врятував судно від окупантів у Криму, вручили медаль
Сьогодні, 15:00
На Волині вирощують диво-ягоду, що допомагає хворим, – кавбуз
Сьогодні, 14:26