У центрі Луцька мотоцикліст влетів у Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У Луцьку автомобіль Mercedes зіткнувся з мотоциклом.
ДТП сталася 3 серпня пообіді, повідомляють Волинські новини.
Так, близько 15 години на повороті біля ЦУМу легковик Mercedes збив мотоцикліста. Як розповіли свідки, автомобіль повертав на вулицю Винниченка, а мотоцикліст на великій швидкості рухався проспектом Волі у напрямку вулиці Богдана Хмельницького.
Очевидці додають, що мотоцикліст фактично влетів у машину. У легковика незначні пошкодження: пробите колесо та пом’ятий бік.
Мотоцикліст, своєю чергою, відвів на узбіччя мотоцикл, аби не заважати руху автомобілів.
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ДТП сталася 3 серпня пообіді, повідомляють Волинські новини.
Так, близько 15 години на повороті біля ЦУМу легковик Mercedes збив мотоцикліста. Як розповіли свідки, автомобіль повертав на вулицю Винниченка, а мотоцикліст на великій швидкості рухався проспектом Волі у напрямку вулиці Богдана Хмельницького.
Очевидці додають, що мотоцикліст фактично влетів у машину. У легковика незначні пошкодження: пробите колесо та пом’ятий бік.
Мотоцикліст, своєю чергою, відвів на узбіччя мотоцикл, аби не заважати руху автомобілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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