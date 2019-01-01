У центрі Луцька мотоцикліст влетів у Mercedes. ФОТО





ДТП сталася 3 серпня пообіді, повідомляють



Так, близько 15 години на повороті біля ЦУМу легковик Mercedes збив мотоцикліста. Як розповіли свідки, автомобіль повертав на вулицю Винниченка, а мотоцикліст на великій швидкості рухався проспектом Волі у напрямку вулиці Богдана Хмельницького.



Очевидці додають, що мотоцикліст фактично влетів у машину. У легковика незначні пошкодження: пробите колесо та пом’ятий бік.



Мотоцикліст, своєю чергою, відвів на узбіччя мотоцикл, аби не заважати руху автомобілів.



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