В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО
Сьогодні, 06:36
В Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки кинув гранату з вікна квартири на дев’ятому поверсі.
Про це пишуть Факти.
Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.
Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.
Чоловіка затримали.
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Про це пишуть Факти.
Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.
Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.
Чоловіка затримали.
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