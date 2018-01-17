В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО





Про це пишуть



Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.



Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.



Чоловіка затримали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки кинув гранату з вікна квартири на дев’ятому поверсі.Про це пишуть Факти Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.Чоловіка затримали.

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