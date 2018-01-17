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В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО

В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО
В Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки кинув гранату з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Про це пишуть Факти.

Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.

Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.

Чоловіка затримали.

В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО
В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху. ФОТО

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Теги: Одеса, поліція, граната, затримання
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