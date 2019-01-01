Арт-челендж: волинська художниця планує за рік створити 365 портретів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
365 картин за 365 днів – з такою швидкістю працює художниця з Володимира-Волинського Тетяна Токарєва-Асмолкова.
Ще у березні жінка взялася втілювати проект, умовою якого є щодня створювати по одному портрету - йдеться в сюжеті 12 каналу.
На роботах зображені, як відомі українці, так і іноземці, як сучасники, так і ті, хто жив у минулому. Та все ж – найбільше історичних постатей.
Уже 130 днів Тетяна не випускає з рук пензлика. І вже почала робити перші експозиції. Зараз якраз готується до виставки в Луцьку. Тому, каже, змушена була порушити правила.
На виставці представлять 12 картин жінок. Їх планують продати на аукціоні через фейсбук, а виручені гроші передадуть на благодійність.
Тетяна планує закінчити свій челендж і намалювати всі 365 портретів. Якщо їх викласти в один ряд – вийде смуга завдовжки 220 метрів.
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Ще у березні жінка взялася втілювати проект, умовою якого є щодня створювати по одному портрету - йдеться в сюжеті 12 каналу.
На роботах зображені, як відомі українці, так і іноземці, як сучасники, так і ті, хто жив у минулому. Та все ж – найбільше історичних постатей.
Уже 130 днів Тетяна не випускає з рук пензлика. І вже почала робити перші експозиції. Зараз якраз готується до виставки в Луцьку. Тому, каже, змушена була порушити правила.
На виставці представлять 12 картин жінок. Їх планують продати на аукціоні через фейсбук, а виручені гроші передадуть на благодійність.
Тетяна планує закінчити свій челендж і намалювати всі 365 портретів. Якщо їх викласти в один ряд – вийде смуга завдовжки 220 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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