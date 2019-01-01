вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Арт-челендж: волинська художниця планує за рік створити 365 портретів. ВІДЕО

Арт-челендж: волинська художниця планує за рік створити 365 портретів. ВІДЕО
365 картин за 365 днів – з такою швидкістю працює художниця з Володимира-Волинського Тетяна Токарєва-Асмолкова.

Ще у березні жінка взялася втілювати проект, умовою якого є щодня створювати по одному портрету - йдеться в сюжеті 12 каналу.

На роботах зображені, як відомі українці, так і іноземці, як сучасники, так і ті, хто жив у минулому. Та все ж – найбільше історичних постатей.

Уже 130 днів Тетяна не випускає з рук пензлика. І вже почала робити перші експозиції. Зараз якраз готується до виставки в Луцьку. Тому, каже, змушена була порушити правила.

На виставці представлять 12 картин жінок. Їх планують продати на аукціоні через фейсбук, а виручені гроші передадуть на благодійність.

Тетяна планує закінчити свій челендж і намалювати всі 365 портретів. Якщо їх викласти в один ряд – вийде смуга завдовжки 220 метрів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: художниця, челендж, проект. благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Арт-челендж: волинська художниця планує за рік створити 365 портретів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО
Сьогодні, 07:28
Екологічна катастрофа в РФ: скільки часу піде на відновлення лісів
Сьогодні, 06:31
Як змінилося життя у КП «Ласка» після зміни керівництва. ВІДЕО
Сьогодні, 05:29
На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО
Сьогодні, 04:21
Схожі новини
Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО Волинська художниця поетапно показала, як створює картину. ФОТО
29 липень, 01:31
Відома луцька художниця набила величезне «любовне» тату. ФОТО Відома луцька художниця набила величезне «любовне» тату. ФОТО
18 липень, 18:43
Луцька художниця продає картини заради порятунку онкохворого 14-річного хлопця Луцька художниця продає картини заради порятунку онкохворого 14-річного хлопця
18 липень, 10:27
Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО Волинянин долучився до всесвітнього челенджу #trashtag і прибрав берег річки. ФОТО
18 березень, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Арт-челендж: волинська художниця планує за рік створити 365 портретів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
 0
Волинський депутат з дружиною стали свідками смерчу. ФОТО
Сьогодні, 07:28
 0
Екологічна катастрофа в РФ: скільки часу піде на відновлення лісів
Сьогодні, 06:31
 0
Як змінилося життя у КП «Ласка» після зміни керівництва. ВІДЕО
Сьогодні, 05:29
 0
На Рівненщині поліцейські і волонтери добу рятували покинуту вівчарку. ФОТО
Сьогодні, 04:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿