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У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою

У селі на Волині відбулася перша літургія українською мовою
У парафії села Клепачів Ківерецького деканату, що недавно возз’єдналася з Православною церквою України, відбулася перша архієрейська літургія українською мовою.

Про це повідомили на сайті волинської єпархії.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прибув у Клепачів на престольний празник – святого пророка Божого Іллі – і очолив Службу Божу, як про це повідомив настоятель цієї парафії священник Андрій Шиделко. Архієрей подарував громаді копію чудотворної ікони Тростянецької Божої Матері «Одигітрія» з частинкою оригінальної ікони.

Із високопреосвященним служили: канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, Ківерецький районний декан протоієрей Іван Семенюк, настоятель парафії священик Андрій Шиделко, духовенство Луцького та Ківерецького деканатів. Серед богомільників – начальниця жіночого скита апостолів Петра і Павла жидичинського Свято-Миколаївського чоловічого монастиря в с. Липляни монахиня Євлалія (Стаднюк).

Вітаючи присутніх із торжеством, владика висловив радість, що парафіяни змогли скинути з себе «кайдани» і тепер мають можливість молитися у своїй українській церкві. А ще закликав в усьому покладатись тільки на Бога.

Також митрополит Михаїл освятив дзвони для дзвіниці, які подарував один із парафіян.

За велику працю в розбудові української церкви відзначив активних парафіян. Так, медалі «За жертовність» отримали депутат селищної ради Жидичинської ОТГ Надія Грицюк та підприємець Юрій Матчук. Чисельних парафіян відзначено грамотами єпархії.

Нагадаємо, громада в Клепачеві вийшла з Московського Патріархату ще в лютому всупереч колишньому настоятелеві. Отець Андрій, як нинішній настоятель, очолює цю парафію з квітня.

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Теги: Клепачів, Михаїл, літургія, українська мова, ПЦУ, свято
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