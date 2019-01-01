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Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка

Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
У Ковелі в районі вулиці Підколодного рятувальники підняли з дна річки Турія тіло чоловіка.

Про це на сьогоднішній апаратній нараді в мерії розповіла головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксана Козакевич, пише ПроКовель.

За її словами, повідомлення про зникнення людини у пожежно-рятувальну службу міста надійшло ввечері 3 серпня, а вже наступного дня зранку водолази дістали небіжчика з водойми.

Окрім цього, 2 серпня у Ковелі трапилася пожежа: по вулиці Косачів горіла господарська будівля. За інформацією доповідачки, вогонь пошкодив дах будівлі і речі домашнього вжитку. Причини загорання з’ясовуються.

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Теги: смерть, втопився, Ковель, Волинь
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