21-річна російська футболістка померла уві сні
Сьогодні, 13:25
21-річна футболістка російського клубу "Чертаново" Анастасія Березіна померла уві сні.
У дівчини зупинилося серце, - пишуть Факти.
Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди. Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.
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У дівчини зупинилося серце, - пишуть Факти.
Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди. Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.
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Коментарі 1
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