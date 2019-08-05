вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

21-річна російська футболістка померла уві сні

21-річна російська футболістка померла уві сні
21-річна футболістка російського клубу "Чертаново" Анастасія Березіна померла уві сні.

У дівчини зупинилося серце, - пишуть Факти.

Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди. Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, футболістка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
від передозування пропагандою
Відповісти
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З якими скаргами зверталися відвідувачі «Бандерштату» до медиків
Сьогодні, 14:01
На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
Сьогодні, 13:42
21-річна російська футболістка померла уві сні
Сьогодні, 13:25
До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалася на виробництві
Сьогодні, 13:18
Волинські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася перетнути українсько-білоруський кордон
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
Сьогодні, 13:42
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» трапилась смертельна аварія за участю бензовоза і легковика
Сьогодні, 12:03
Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка Волинські рятувальники підняли з дна річки тіло чоловіка
Сьогодні, 09:13
Померла викладачка луцького вишу Померла викладачка луцького вишу
04 серпень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Контрабандисти намагалися через річку переправити цигарки до Польщі
Сьогодні, 14:31
 0
Під Луцьком з'явилася нова лісова дорога. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
 0
З якими скаргами зверталися відвідувачі «Бандерштату» до медиків
Сьогодні, 14:01
 0
На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
Сьогодні, 13:42
 0
21-річна російська футболістка померла уві сні
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿