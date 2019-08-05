21-річна російська футболістка померла уві сні





У дівчини зупинилося серце, - пишуть



Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди. Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річна футболістка російського клубу "Чертаново" Анастасія Березіна померла уві сні.У дівчини зупинилося серце, - пишуть Факти Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди. Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.

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