Вбивство у Суходолах відбулося через пиятику: підозрюваного взяли під варту





Підозрюваного у вбивстві волинянина мешканця Полтавщини взяли під варту, - інформує



Так, у вбивстві 54-річного мешканця села Ласків Володимир-Волинського району 55-річному жителю Полтавської області Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Повідомляють, 31 липня 2019 року в селі Суходоли Володимир-Волинського району нетверезий раніше судимий чоловік на території ферми завдав своєму товаришу по чарці удару в голову, від якого потерпілий помер.



Тіло виявили наступного дня й невдовзі завдяки скоординованим зусиллям правоохоронців затримали громадянина, причетного до скоєння злочину.



Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Суходоли Володимир-Волинського району в четвер, 1 серпня, знайшли тіло чоловіка.Підозрюваного у вбивстві волинянина мешканця Полтавщини взяли під варту, - інформує прокуратура Волинської області. Так, у вбивстві 54-річного мешканця села Ласків Володимир-Волинського району 55-річному жителю Полтавської області Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.Повідомляють, 31 липня 2019 року в селі Суходоли Володимир-Волинського району нетверезий раніше судимий чоловік на території ферми завдав своєму товаришу по чарці удару в голову, від якого потерпілий помер.Тіло виявили наступного дня й невдовзі завдяки скоординованим зусиллям правоохоронців затримали громадянина, причетного до скоєння злочину.Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) та найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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