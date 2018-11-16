У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО





Батьки школярів озвучили це болюче питання у владних кабінетах селищної ради, - пише газета



Після діалогу із заступником Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальником управління гуманітарної політики Ольгою Кух та начальником відділу освіти управління гуманітарної політикою Любешівської селищної ради Василем Кухом оглянули сам об’єкт та обговорили варіанти виходу із цієї неприємної ситуації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лобна Любешівського району шкільна їдальня знаходиться у жахливому стані.Батьки школярів озвучили це болюче питання у владних кабінетах селищної ради, - пише газета Нове життя. Після діалогу із заступником Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальником управління гуманітарної політики Ольгою Кух та начальником відділу освіти управління гуманітарної політикою Любешівської селищної ради Василем Кухом оглянули сам об’єкт та обговорили варіанти виходу із цієї неприємної ситуації.

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