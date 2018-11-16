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У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО

У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО
У селі Лобна Любешівського району шкільна їдальня знаходиться у жахливому стані.

Батьки школярів озвучили це болюче питання у владних кабінетах селищної ради, - пише газета Нове життя.

Після діалогу із заступником Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальником управління гуманітарної політики Ольгою Кух та начальником відділу освіти управління гуманітарної політикою Любешівської селищної ради Василем Кухом оглянули сам об’єкт та обговорили варіанти виходу із цієї неприємної ситуації.

У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО
У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО
У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО
У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО
У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО
У селі на Волині шкільна їдальня – в аварійному стані. ФОТО

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Теги: Лобна, їдальня
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