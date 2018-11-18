У Луцьку на Кравчука ремонтують зливову мережу, через яку постійно підтоплює місто





Завдяки цьому ремонту вдасться уникнути підтоплень, що трапляються на вулицях Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів під час опадів, - інформує



Робітники фірми-підрядника відкачали воду та чистять каналізацію від сміття, яке туди потрапляє з потоками води.



«Для того, щоб не стояла тут велика кількість води, з’єднати дві ливньові каналізації, які проходять по вулиці Кравчука. Так як по лівій стороні дороги каналізація має діаметр 400, і вона не справляється з цим потоком води, то ми переключаємось на праву сторону дороги і кладемо трубу діаметром 1000. Щоб з’єднати з каналізацією, яка іде по правій стороні дороги і так само має діаметр 1000. І вода буде прийматися набагато швидше і не буде утворюватися тут постійного підтоплення», - розповів виконроб Микола Радіон.



Як розповів начальник відділу санітарного нагляду департаменту ЖКГ Луцької міської ради Іван Козак, до кінця літа проведуть ремонт зливової мережі на вулиці Карпенка-Карого, в районі залізничного мосту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Кравчука у Луцьку ремонтують зливову мережу. Рух транспорту поблизу будинків №28 та 32 тимчасово обмежений.Завдяки цьому ремонту вдасться уникнути підтоплень, що трапляються на вулицях Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів під час опадів, - інформує Суспільне Волині Робітники фірми-підрядника відкачали воду та чистять каналізацію від сміття, яке туди потрапляє з потоками води.«Для того, щоб не стояла тут велика кількість води, з’єднати дві ливньові каналізації, які проходять по вулиці Кравчука. Так як по лівій стороні дороги каналізація має діаметр 400, і вона не справляється з цим потоком води, то ми переключаємось на праву сторону дороги і кладемо трубу діаметром 1000. Щоб з’єднати з каналізацією, яка іде по правій стороні дороги і так само має діаметр 1000. І вода буде прийматися набагато швидше і не буде утворюватися тут постійного підтоплення», - розповів виконроб Микола Радіон.Як розповів начальник відділу санітарного нагляду департаменту ЖКГ Луцької міської ради Іван Козак, до кінця літа проведуть ремонт зливової мережі на вулиці Карпенка-Карого, в районі залізничного мосту.

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