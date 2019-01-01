Чоловік загинув на місці: на Волині легковик збив пішохода





Про це повідомили у прес-службі



За кермом легковика перебував 30-річний житель райцентру Шацьк. Водій допустив наїзд на пішохода, 45-річного жителя цього ж району, котрий рухався проїжджою частиною із велосипедом у руках. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці події.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Підманове Шацького району легковик збив пішохода.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області За кермом легковика перебував 30-річний житель райцентру Шацьк. Водій допустив наїзд на пішохода, 45-річного жителя цього ж району, котрий рухався проїжджою частиною із велосипедом у руках. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці події.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

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