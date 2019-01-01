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Чоловік загинув на місці: на Волині легковик збив пішохода

Чоловік загинув на місці: на Волині легковик збив пішохода
Поблизу села Підманове Шацького району легковик збив пішохода.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 30-річний житель райцентру Шацьк. Водій допустив наїзд на пішохода, 45-річного жителя цього ж району, котрий рухався проїжджою частиною із велосипедом у руках. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці події.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

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Теги: смерть, Волинь, ДТП
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