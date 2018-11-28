Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Волинські дзюдоїстки виступали на Кубку Європи та показали хороші результати. Одна зі спортсменок навіть завоювала бронзу.
Кубок Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року відбувався 3 та 4 серпня у польському місті Познань. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
У змаганнях брали участь троє спортсменок з Волині. Кращий результат серед дівчат показала учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Дарина Ляшук (тренер Сікорський О.А.), посівши третє місце у ваговій категорії 52 кг.
П’яте місце у цій ваговій категорії зайняла Анастасія Врублевська, а Христина Янчук стала сьомою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Кубок Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року відбувався 3 та 4 серпня у польському місті Познань. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
У змаганнях брали участь троє спортсменок з Волині. Кращий результат серед дівчат показала учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Дарина Ляшук (тренер Сікорський О.А.), посівши третє місце у ваговій категорії 52 кг.
П’яте місце у цій ваговій категорії зайняла Анастасія Врублевська, а Христина Янчук стала сьомою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Пенсіонерам збільшать розмір субсидій
Сьогодні, 04:06
Склад, колір, смак: в Україні затвердили нові вимоги до меду
Сьогодні, 03:00
На Волині ловили на гарячому рибалок-браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 02:19