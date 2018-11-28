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Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО

Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО
Волинські дзюдоїстки виступали на Кубку Європи та показали хороші результати. Одна зі спортсменок навіть завоювала бронзу.

Кубок Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року відбувався 3 та 4 серпня у польському місті Познань. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.

У змаганнях брали участь троє спортсменок з Волині. Кращий результат серед дівчат показала учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Дарина Ляшук (тренер Сікорський О.А.), посівши третє місце у ваговій категорії 52 кг.

П’яте місце у цій ваговій категорії зайняла Анастасія Врублевська, а Христина Янчук стала сьомою.
Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО
Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО
Волинянка стала призеркою Кубку Європи. ФОТО



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Теги: Волинь, спорт, дзюдо
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