А-ля Ібрагімович: колишній гравець «Волині» забив фантастичний гол. ВІДЕО

Віталія Гошкодері.



"Чорноморець" вдома впевнено переміг "Гірник-Спорт" з рахунком 3:1, - повідомляє Футбол24.



Фантастичний гол Гошкодері став другим у матчі. Після подачі з кутового футболіст у стилі Златана Ібрагімовіча пробив п'ятою і влучив у дальній від себе кут воріт.







Нагадаємо, Віталій Гошкодеря захищав кольори луцької "Волині" з 2009 по 2011 та у сезоні 2013-2014.

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