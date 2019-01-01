А-ля Ібрагімович: колишній гравець «Волині» забив фантастичний гол. ВІДЕО
Сьогодні, 07:18
Справжньою окрасою матчу одеського "Чорноморця" і ФК "Гірник-Спорт" став гол колишнього "волинянина" Віталія Гошкодері.
"Чорноморець" вдома впевнено переміг "Гірник-Спорт" з рахунком 3:1, - повідомляє Футбол24.
Фантастичний гол Гошкодері став другим у матчі. Після подачі з кутового футболіст у стилі Златана Ібрагімовіча пробив п'ятою і влучив у дальній від себе кут воріт.
Нагадаємо, Віталій Гошкодеря захищав кольори луцької "Волині" з 2009 по 2011 та у сезоні 2013-2014.
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"Чорноморець" вдома впевнено переміг "Гірник-Спорт" з рахунком 3:1, - повідомляє Футбол24.
Фантастичний гол Гошкодері став другим у матчі. Після подачі з кутового футболіст у стилі Златана Ібрагімовіча пробив п'ятою і влучив у дальній від себе кут воріт.
Нагадаємо, Віталій Гошкодеря захищав кольори луцької "Волині" з 2009 по 2011 та у сезоні 2013-2014.
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