Назвали ТОП-10 «спікерів» Луцької міської ради





Дослідження провели у липні 2019 року, – йдеться на сайті



Такий аналіз здійснили на основі протоколів та відеозаписів пленарних засідань 5 останніх сесій Луцької міської ради (55-59 сесії). Відтак, аналітики визначили 10 місцевих обранців, які найчастіше брали активну участь в обговоренні питань порядку денного, виступали з власними ініціативами, висловлювали пропозиції, виголошували доповіді.



Такими депутатами стали: Павло Данильчук, Анна Мовяк («Громадський рух «Народний контроль»), Григорій Пустовіт (ВО «Батьківщина»), Ігор Поліщук, Микола Дендіберін («Українське об’єднання патріотів – УКРОП»), Алла Надточій, Тарас Шляхтич, Юлія Вусенко («Об’єднання «Самопоміч»), Олександр Козлюк, Костянтин Петрочук (позафракційні).



Зокрема, під час пленарних засідань 5 останніх сесій Луцької міської ради Павло Данильчук виступав 65 разів, депутат Ігор Поліщук має 49 повноцінних виступів, Алла Надточій – 48, Григорій Пустовіт – 49 (враховувались лише виступи, пов’язані з обговоренням питань як депутата чи секретаря ради, але не враховувались репліки як головуючого на засіданні), Тарас Шляхтич – 31 виступ, Юлія Вусенко – 26, Олександр Козлюк – 23, Микола Дендіберін – 16, Анна Мовяк – 15, Костянтин Петрочук – 13.



Повідомляють, що уся інформація взята з відкритих джерел – протоколів та відеозаписів пленарних засідань, оприлюднених на сайті Луцької міської ради.



Зазначають, що є ряд депутатів Луцької міської ради, які не мають жодного виступу за цей же самий період або через їх відсутність на засіданнях ради, або через неактивну участь у них. Йдеться про депутатів Наталію Бунду, Артема Запотоцького, Петра Нестерука («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Валерія Бондарука (ВО «Батьківщина»), Орисю Залевську, Вікторію Побережну, Сергія Шкоду і Тетяну Янчук («Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).



Разом з тим визначили приклади депутатських запитів та запитань, які наприкінці сесії мають можливість озвучувати депутати Луцької міської ради. Протягом 5 сесій Луцькради правом озвучення запитів скористались лише 7 місцевих обранців.



Правом озвучення депутатських запитів під час засідання 55-ї сесії скористалася депутат Юлія Вусенко («Об’єднання «Самопоміч»). Один з таких запитів стосувався можливості встановлення камер для трансляції засідань постійних комісій Луцької міської ради, щоб зробити роботу ради більш прозорою. Запит було підтримано 27 депутатами. У другому запиті йшлося про можливості закупівлі світловідбивних жилетів для вихованців дитячих садочків та учнів початкових класів. За такий запит проголосувало 26 місцевих обранців.



Під час цієї ж сесії запит озвучив і депутат Микола Собуцький («Об’єднання «Самопоміч»). Він стосувався ремонту прибудинкових територій на вулиці Степана Бандери, 12, 14, 16 та проспекту Волі, 9а. Запит підтримали 26 депутатів.



На пленарному засіданні 56-ї сесії правом озвучення запитів скористався депутат Павло Данильчук («Громадський рух «Народний контроль»). Він виступив стосовно виконання доручення постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо запрошення на пленарне засідання сесії представника Державної екологічної інспекції у Волинській області, а також звернувся до секретаря міської ради із проханням розібратися у ситуації щодо незаконного зрізання дерев на «Кічкарівських ставках». Секретар міської ради повідомив, що дане питання буде вирішено та винних притягнуто до відповідальності.



Ще один запит озвучила депутат Юлія Вусенко («Об’єднання «Самопоміч»). Її запит стосувався надання слова начальнику відділу інформаційної роботи Балюк З.В. стосовно того, як міська рада проводить діяльність з приводу висвітлення роботи депутатів міської ради. За нього проголосувало лише 6 депутатів. Відтак, поставити питання начальнику відділу інформаційної роботи Луцької міської ради депутат не змогла.



Під час 57-ї сесії міської ради депутат Павло Данильчук скористався можливістю озвучити депутатське запитання. Воно стосувалося ситуації, яка склалася на державно-комунальному підприємстві «Луцьктепло», щодо перевірок на підприємстві та щодо робочих відносин керівництва міської ради та директора ДКП «Луцьктепло» Валентини Малютіної. У зв’язку із закінченням в липні місяці терміну трудового договору з директором ДКП «Луцьктепло» Малютіною В.А., депутат запропонував внести на розгляд сесії міської ради питання про звіт директора ДКП «Луцьктепло».



Депутат Алла Надточій («Об’єднання «Самопоміч») на цьому ж пленарному засіданні оголосила депутатський запит секретарю міської ради про доручення відповідним структурним підрозділам міської ради розробити механізм, який би спонукав регіональну газову компанію «Волиньгаз» встановити індивідуальні газові лічильники мешканцям тих будинків міста (в першу чергу пільговим категоріям громадян), в яких ще встановлені загальнобудинкові лічильники. За такий запит після обговорення проголосувало лише 5 місцевих обранців.



Озвучив свій запит і депутат Микола Дендіберін («Українське об’єднання патріотів –УКРОП»). У ньому йшлося про прийняття розпорядчого документу, яким зобов’язати всіх, хто приходить на пленарні засідання сесій міської ради, дотримуватися дресс-коду. За таку пропозицію проголосувало лише 9 депутатів.



Ряд депутатських запитів озвучив під час пленарного засідання 58-ї сесії Луцькради депутат Олександр Кравченко («Українське об’єднання патріотів –УКРОП»). Усі вони стосувались ремонту вулиць – вул. Балакірєва, вул. Збаразької, 1-го та 2-го Збаразьких провулків, вул. Панаса Мирного, вул. Скрябіна, вул. Бородіна, вул. Прилуцької, вул. Нечуя-Левицького, вул. Млинівської. Усі вони отримали підтримку більшості депутатів.



Крім того, озвучила запит і депутат Алла Надточій («Об’єднання «Самопоміч»). У ньому йшлося про розробку графіку проведення ремонтних робіт по ремонту прибудинкових територій та оприлюднення його на сайті міської ради, про створення карти дворів міста, від дворів в найгіршому стані до найкращого. За пропозицію лише з третього разу проголосувало 23 депутати і вона була прийнята.



Також депутат звернулася із запитаннями до секретаря міської ради щодо того, чи буде будуватися амбулаторія на вул. Рівненській, оскільки нежитлове приміщення на вул. Рівненській, 119а запропоновано включити до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом проведення аукціону, та щодо затримки із виплатою премій працівникам медичної галузі міста, яка була передбачена до їх професійного свята. Секретар міської ради, у свою чергу, поінформував, що питання будівництва амбулаторії розглядається міською владою, а кошти на виплату премій працівникам медичної галузі з міського бюджету виділені, а проблема із їх перерахунком виникла через головне управління Державного казначейства у Волинській області.



Три депутатські запитання озвучив Павло Данильчук («Громадський рух «Народний контроль»). Перше стосувалося попередження забудовника, який проводить земельні роботи за адресою вул. Данила Галицького, 17, про залучення фахівців, які мають відповідний статус (археологів), для нагляду під час робіт на земельних ділянках, що знаходяться на території Луцького історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», та обов’язкову наявність погоджень з боку дирекції Луцького історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»; друге – вжиття необхідних заходів для усунення порушення законодавства про природно-заповідний фонд з боку КП «Парки та сквери м. Луцька», а саме, припинення накопичення сміття на території заказника «Пташиний гай», який розташований в межах Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; третє – вжиття необхідних заходів для проведення дезінфекції від кліщів зон відпочинку в місті Луцьку.



Із запитом та пропозицією виступила депутат Анна Мовяк («Громадський рух «Народний контроль»). У запиті йшлося про ремонт зливової каналізації на перехресті вулиць Кравчука та Воїнів-афганців та прибудинкової території за адресою вул. Воїнів-афганців, 7, оскільки мешканці цього будинку постійно потерпають під час злив. Він не отримав підтримки у сесійній залі. Також депутат звернулась до секретаря ради із пропозицією вжити необхідних заходів для накриття кришками контейнерів для збору пет-пляшок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу визначили 10 найактивніших місцевих депутатів Луцькради.Дослідження провели у липні 2019 року, – йдеться на сайті Атестація депутатів місцевих рад. Такий аналіз здійснили на основі протоколів та відеозаписів пленарних засідань 5 останніх сесій Луцької міської ради (55-59 сесії). Відтак, аналітики визначили 10 місцевих обранців, які найчастіше брали активну участь в обговоренні питань порядку денного, виступали з власними ініціативами, висловлювали пропозиції, виголошували доповіді.Такими депутатами стали:(«Громадський рух «Народний контроль»),(ВО «Батьківщина»),(«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»),(«Об’єднання «Самопоміч»),(позафракційні).Зокрема, під час пленарних засідань 5 останніх сесій Луцької міської ради Павло Данильчук виступав 65 разів, депутат Ігор Поліщук має 49 повноцінних виступів, Алла Надточій – 48, Григорій Пустовіт – 49 (враховувались лише виступи, пов’язані з обговоренням питань як депутата чи секретаря ради, але не враховувались репліки як головуючого на засіданні), Тарас Шляхтич – 31 виступ, Юлія Вусенко – 26, Олександр Козлюк – 23, Микола Дендіберін – 16, Анна Мовяк – 15, Костянтин Петрочук – 13.Повідомляють, що уся інформація взята з відкритих джерел – протоколів та відеозаписів пленарних засідань, оприлюднених на сайті Луцької міської ради.Зазначають, що є ряд депутатів Луцької міської ради, які не мають жодного виступу за цей же самий період або через їх відсутність на засіданнях ради, або через неактивну участь у них. Йдеться про депутатів(«Блок Петра Порошенка «Солідарність»),(ВО «Батьківщина»),(«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»).Разом з тим визначили приклади депутатських запитів та запитань, які наприкінці сесії мають можливість озвучувати депутати Луцької міської ради. Протягом 5 сесій Луцькради правом озвучення запитів скористались лише 7 місцевих обранців.Правом озвучення депутатських запитів під час засідання 55-ї сесії скористалася депутат Юлія Вусенко («Об’єднання «Самопоміч»). Один з таких запитів стосувався можливості встановлення камер для трансляції засідань постійних комісій Луцької міської ради, щоб зробити роботу ради більш прозорою. Запит було підтримано 27 депутатами. У другому запиті йшлося про можливості закупівлі світловідбивних жилетів для вихованців дитячих садочків та учнів початкових класів. За такий запит проголосувало 26 місцевих обранців.Під час цієї ж сесії запит озвучив і депутат(«Об’єднання «Самопоміч»). Він стосувався ремонту прибудинкових територій на вулиці Степана Бандери, 12, 14, 16 та проспекту Волі, 9а. Запит підтримали 26 депутатів.На пленарному засіданні 56-ї сесії правом озвучення запитів скористався депутат Павло Данильчук («Громадський рух «Народний контроль»). Він виступив стосовно виконання доручення постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо запрошення на пленарне засідання сесії представника Державної екологічної інспекції у Волинській області, а також звернувся до секретаря міської ради із проханням розібратися у ситуації щодо незаконного зрізання дерев на «Кічкарівських ставках». Секретар міської ради повідомив, що дане питання буде вирішено та винних притягнуто до відповідальності.Ще один запит озвучила депутат Юлія Вусенко («Об’єднання «Самопоміч»). Її запит стосувався надання слова начальнику відділу інформаційної роботи Балюк З.В. стосовно того, як міська рада проводить діяльність з приводу висвітлення роботи депутатів міської ради. За нього проголосувало лише 6 депутатів. Відтак, поставити питання начальнику відділу інформаційної роботи Луцької міської ради депутат не змогла.Під час 57-ї сесії міської ради депутат Павло Данильчук скористався можливістю озвучити депутатське запитання. Воно стосувалося ситуації, яка склалася на державно-комунальному підприємстві «Луцьктепло», щодо перевірок на підприємстві та щодо робочих відносин керівництва міської ради та директора ДКП «Луцьктепло» Валентини Малютіної. У зв’язку із закінченням в липні місяці терміну трудового договору з директором ДКП «Луцьктепло» Малютіною В.А., депутат запропонував внести на розгляд сесії міської ради питання про звіт директора ДКП «Луцьктепло».Депутат Алла Надточій («Об’єднання «Самопоміч») на цьому ж пленарному засіданні оголосила депутатський запит секретарю міської ради про доручення відповідним структурним підрозділам міської ради розробити механізм, який би спонукав регіональну газову компанію «Волиньгаз» встановити індивідуальні газові лічильники мешканцям тих будинків міста (в першу чергу пільговим категоріям громадян), в яких ще встановлені загальнобудинкові лічильники. За такий запит після обговорення проголосувало лише 5 місцевих обранців.Озвучив свій запит і депутат Микола Дендіберін («Українське об’єднання патріотів –УКРОП»). У ньому йшлося про прийняття розпорядчого документу, яким зобов’язати всіх, хто приходить на пленарні засідання сесій міської ради, дотримуватися дресс-коду. За таку пропозицію проголосувало лише 9 депутатів.Ряд депутатських запитів озвучив під час пленарного засідання 58-ї сесії Луцькради депутат Олександр Кравченко («Українське об’єднання патріотів –УКРОП»). Усі вони стосувались ремонту вулиць – вул. Балакірєва, вул. Збаразької, 1-го та 2-го Збаразьких провулків, вул. Панаса Мирного, вул. Скрябіна, вул. Бородіна, вул. Прилуцької, вул. Нечуя-Левицького, вул. Млинівської. Усі вони отримали підтримку більшості депутатів.Крім того, озвучила запит і депутат Алла Надточій («Об’єднання «Самопоміч»). У ньому йшлося про розробку графіку проведення ремонтних робіт по ремонту прибудинкових територій та оприлюднення його на сайті міської ради, про створення карти дворів міста, від дворів в найгіршому стані до найкращого. За пропозицію лише з третього разу проголосувало 23 депутати і вона була прийнята.Також депутат звернулася із запитаннями до секретаря міської ради щодо того, чи буде будуватися амбулаторія на вул. Рівненській, оскільки нежитлове приміщення на вул. Рівненській, 119а запропоновано включити до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом проведення аукціону, та щодо затримки із виплатою премій працівникам медичної галузі міста, яка була передбачена до їх професійного свята. Секретар міської ради, у свою чергу, поінформував, що питання будівництва амбулаторії розглядається міською владою, а кошти на виплату премій працівникам медичної галузі з міського бюджету виділені, а проблема із їх перерахунком виникла через головне управління Державного казначейства у Волинській області.Три депутатські запитання озвучив Павло Данильчук («Громадський рух «Народний контроль»). Перше стосувалося попередження забудовника, який проводить земельні роботи за адресою вул. Данила Галицького, 17, про залучення фахівців, які мають відповідний статус (археологів), для нагляду під час робіт на земельних ділянках, що знаходяться на території Луцького історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», та обов’язкову наявність погоджень з боку дирекції Луцького історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»; друге – вжиття необхідних заходів для усунення порушення законодавства про природно-заповідний фонд з боку КП «Парки та сквери м. Луцька», а саме, припинення накопичення сміття на території заказника «Пташиний гай», який розташований в межах Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки; третє – вжиття необхідних заходів для проведення дезінфекції від кліщів зон відпочинку в місті Луцьку.Із запитом та пропозицією виступила депутат Анна Мовяк («Громадський рух «Народний контроль»). У запиті йшлося про ремонт зливової каналізації на перехресті вулиць Кравчука та Воїнів-афганців та прибудинкової території за адресою вул. Воїнів-афганців, 7, оскільки мешканці цього будинку постійно потерпають під час злив. Він не отримав підтримки у сесійній залі. Також депутат звернулась до секретаря ради із пропозицією вжити необхідних заходів для накриття кришками контейнерів для збору пет-пляшок.

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