На Волині – штормове попередження на середу, 7 серпня





Про це повідомляє



У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 26-28º.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікуються грози, шквальний вітер та град.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 26-28º.

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