На Волині – штормове попередження на середу, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікуються грози, шквальний вітер та град.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 26-28º.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології
У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 26-28º.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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