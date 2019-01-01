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На Волині – штормове попередження на середу, 7 серпня

На Волині – штормове попередження на середу, 7 серпня
У середу у Волинській області очікуються грози, шквальний вітер та град.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології

У Луцьку вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 26-28º.




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Теги: прогноз погоди, штормове попередження
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