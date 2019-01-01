На Волині зловили чоловіка, який перевозив 12 бочок спирту без документів
Сьогодні, 09:22
У селі Копачівка патрульні зупинили авто, яке перевозило 12 бочок зі спиртом без документів.
Подія трапилась учора, 6 серпня, - пише патрульна поліця Волині.
Інспектори зупинили мікроавтобус за орієнтуванням. Оскільки водій відмовився відчиняти двері, аби показати вміст транспортного засобу, на місце викликали слідчо-оперативну групу та представника фіскальної служби.
У їхній присутності чоловік відчинив двері.
Всередині авто було 12 бочок по 200 літрів з характерною речовиною з запахом спирту. Як опинились ємності всередині – водій пояснити не зміг. Належних документів на рідину також не мав.
Тож відповідні органи працювали далі по цій події і з’ясовували всі обставини.
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Подія трапилась учора, 6 серпня, - пише патрульна поліця Волині.
Інспектори зупинили мікроавтобус за орієнтуванням. Оскільки водій відмовився відчиняти двері, аби показати вміст транспортного засобу, на місце викликали слідчо-оперативну групу та представника фіскальної служби.
У їхній присутності чоловік відчинив двері.
Всередині авто було 12 бочок по 200 літрів з характерною речовиною з запахом спирту. Як опинились ємності всередині – водій пояснити не зміг. Належних документів на рідину також не мав.
Тож відповідні органи працювали далі по цій події і з’ясовували всі обставини.
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