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На Волині зловили чоловіка, який перевозив 12 бочок спирту без документів

На Волині зловили чоловіка, який перевозив 12 бочок спирту без документів
У селі Копачівка патрульні зупинили авто, яке перевозило 12 бочок зі спиртом без документів.

Подія трапилась учора, 6 серпня, - пише патрульна поліця Волині.

Інспектори зупинили мікроавтобус за орієнтуванням. Оскільки водій відмовився відчиняти двері, аби показати вміст транспортного засобу, на місце викликали слідчо-оперативну групу та представника фіскальної служби.

У їхній присутності чоловік відчинив двері.

Всередині авто було 12 бочок по 200 літрів з характерною речовиною з запахом спирту. Як опинились ємності всередині – водій пояснити не зміг. Належних документів на рідину також не мав.

Тож відповідні органи працювали далі по цій події і з’ясовували всі обставини.
На Волині зловили чоловіка, який перевозив 12 бочок спирту без документів
На Волині зловили чоловіка, який перевозив 12 бочок спирту без документів

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Теги: бус, спирт
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