Мінфін схвалює можливість запровадження електронних черг на «Ягодині»

Міністерство фінансів України розглянуло рішення Волинської обласної ради щодо запровадження електронних черг на автомобільному пункті пропуску «Ягодин».Про це йдеться у пресслужбі Волиньради."З урахуванням пунктів 9, 11 частини першої статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пунктів 10, 11 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» та на виконання Стратегії розвитку Державної прикордонної служби, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 №1189-р, прийнято наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.02.2017 № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2017 за № 346/30214, «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між посадовими особами підрозділів Державної прикордонної служби України та територіальних органів Національної поліції України в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях значного скупчення транспортних засобів перед пунктами пропуску через державний кордон України» (далі - Інструкція).Зазначеною Інструкцією, зокрема, визначено порядок взаємодії посадових осіб підрозділів ДПСУ та територіальних органів Нацполіції щодо впорядкування черговості заїзду транспортних засобів у пункти пропуску через державний кордон України.Ураховуючи викладене, питання, порушені у листі Волинської обласної ради, знаходяться у сфері компетенції ДПСУ та Нацполіції.Разом з цим Міністерство фінансів України спільно з Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міністерством інфраструктури України в рамках виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.05.2019 № 1321/0/3-19 до зазначеного вище листа Волинської облради висловлює підтримку щодо ініціатив з цифровізації інфраструктури на транспорті, впровадження електронних сервісів для перевізників та повідомляє про готовність в межах компетенції долучитись до обговорення та вироблення спільних консолідованих рішень щодо реалізації вказаного проекту на пункті пропуску «Ягодин».Додатково інформуємо, що завдання з впровадження пілотних проектів з електронного бронювання черг в пунктах пропуску включені Адміністрацією Державної прикордонної служби України до стратегічної цілі № 1 Стратегії інтегрованого управління кордонами», – відповідає в.о. державного секретаря МіністерстваНа звернення Волиньради відреагували й у Державній фіскальній службі України.«Перелік завдань, які виконують митні органи України, здійснюючи державну митну справу, наведений в частині другій статті 544 Митного кодексу України і не містить завдань щодо впорядкування черговості заїзду транспортних засобів у пункти пропуску через державний кордон України.Разом з цим Інструкцією про порядок взаємодії між посадовими особами підрозділів Державної прикордонної служби України та територіальних органів Національної поліції України в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях значного скупчення транспортних засобів перед пунктами пропуску через державний кордон України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.02.2017 № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.03.2017 за № 346/30214, визначено порядок взаємодії посадових осіб підрозділів Державної прикордонної служби України та територіальних органів Національної поліції України щодо впорядкування черговості заїзду транспортних засобів у пункти пропуску через державний кордон України.Ураховуючи викладене питання, порушені в листі Волинської обласної ради, не віднесені до компетенції ДФС.Водночас повідомляємо, що завдання з впровадження пілотних проектів з електронного бронювання черг в пунктах пропуску включені Адміністрацією Державної прикордонної служби України до стратегічної цілі № 1 Стратегії інтегрованого управління кордонами», – повідомив в.о. директора Департаменту організації митного контролю та оформлення