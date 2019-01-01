ТРЦ «ПортCity» кличе на «Фестиваль професій»*
Сьогодні, 15:15
25 серпня, уже традиційно, ТРЦ «ПортCity» організовує масштабний
«Фестиваль професій». Долучитись до фестивалю зможуть усі бажаючі діти віком від 3 до 18 років.
З 12:00 до 16:00 ТРЦ «ПортСіту» перетвориться на дитячий «Дім професій». Під час заходу планується організація більше 150
профорієнтаційних «станцій» у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей.
На фестивалі будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники - так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ «ПортCity», артисти, музиканти, водії бензовозів компанії «WOG» і молоковозів «КОМО» та багато інших.
25 серпня управління ТРЦ «ПортСіту» візьмуть на себе дітлахи. Вони
будуть слідкувати за порядком та чистотою, обслуговувати клієнтів,
регулювати температуру та контролювати усі системи: водопостачання,
кондиціонування, електропостачання, ну і звісно - зможуть посидіти в кріслі директора ТРЦ, та дати розпорядження і завдання підлеглим.
Першочергова мета проекту - допомогти дітям, учнівській та студентській молоді у професійному самовизначенні; сформувати усвідомлений підхід до вибору чи зміни професії у майбутньому, змінити стереотипне уявлення щодо різних професій.
Хочеш взяти участь у фестивалі?
1. 25 серпня о 12:00 зареєструйся у холі на 1-му поверсі ТРЦ «ПортСity»,
2. Отримай карту фестивалю,
3. Відвідуй станції/професії та отримуй наклейки-купони,
4. Заповнюй свою карту наклейками-купонами,
5. Обмінюй карту на подарунки у Крамниці фестивалю,
6. Бери участь у розіграші супер призу фестивалю.
«Чим більше професій – тим більше подарунків!
Розвивайтесь та розважайтесь разом з ПортСity! Чекаємо усіх 25 серпня з 12:00», – повідомили у ТРЦ.
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«Фестиваль професій». Долучитись до фестивалю зможуть усі бажаючі діти віком від 3 до 18 років.
З 12:00 до 16:00 ТРЦ «ПортСіту» перетвориться на дитячий «Дім професій». Під час заходу планується організація більше 150
профорієнтаційних «станцій» у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей.
На фестивалі будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники - так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ «ПортCity», артисти, музиканти, водії бензовозів компанії «WOG» і молоковозів «КОМО» та багато інших.
25 серпня управління ТРЦ «ПортСіту» візьмуть на себе дітлахи. Вони
будуть слідкувати за порядком та чистотою, обслуговувати клієнтів,
регулювати температуру та контролювати усі системи: водопостачання,
кондиціонування, електропостачання, ну і звісно - зможуть посидіти в кріслі директора ТРЦ, та дати розпорядження і завдання підлеглим.
Першочергова мета проекту - допомогти дітям, учнівській та студентській молоді у професійному самовизначенні; сформувати усвідомлений підхід до вибору чи зміни професії у майбутньому, змінити стереотипне уявлення щодо різних професій.
Хочеш взяти участь у фестивалі?
1. 25 серпня о 12:00 зареєструйся у холі на 1-му поверсі ТРЦ «ПортСity»,
2. Отримай карту фестивалю,
3. Відвідуй станції/професії та отримуй наклейки-купони,
4. Заповнюй свою карту наклейками-купонами,
5. Обмінюй карту на подарунки у Крамниці фестивалю,
6. Бери участь у розіграші супер призу фестивалю.
«Чим більше професій – тим більше подарунків!
Розвивайтесь та розважайтесь разом з ПортСity! Чекаємо усіх 25 серпня з 12:00», – повідомили у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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