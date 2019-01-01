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У селі на Волині збудують сучасний стадіон

У селі на Волині збудують сучасний стадіон
У селі Старий Чорторийськ Маневицького району реконструюють футбольне поле.

Про це на сторінці у Facebook інформує голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

За його словами у Маневицькому районі не маємо жодного футбольного поля, на якому можна було б приймати ігри чемпіонату області.

"Ще зимою задекларував свою підтримку і навіть запропонував конкретні інструменти, щоб відремонтувати футбольне поле у Маневичах, але до сьогодні ситуація не зрушилась з місця. Але при тому сільський голова с. Старий Чорторийськ Михайло Шулипа звернувся за сприянням та допомогою", - йдеться у дописі.

Щодо реконструкції Старочорторийського стадіону вже виготовили проектно-кошторисну документацію, зробили державну експертизу проекту і вже оголосили тендер.

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Теги: стадіон, Маневицький район
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