У селі на Волині збудують сучасний стадіон

У селі Старий Чорторийськ Маневицького району реконструюють футбольне поле.Про це на сторінці у Facebook інформує голова Маневицької РДАЗа його словами у Маневицькому районі не маємо жодного футбольного поля, на якому можна було б приймати ігри чемпіонату області."Ще зимою задекларував свою підтримку і навіть запропонував конкретні інструменти, щоб відремонтувати футбольне поле у Маневичах, але до сьогодні ситуація не зрушилась з місця. Але при тому сільський голова с. Старий Чорторийськ Михайло Шулипа звернувся за сприянням та допомогою", - йдеться у дописі.Щодо реконструкції Старочорторийського стадіону вже виготовили проектно-кошторисну документацію, зробили державну експертизу проекту і вже оголосили тендер.