вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО

В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО
Рейс російської авіакомпанії «S7 Airlines» порушив заборону на польоти над територією України.

Про це повідомляє Львівського порталу.

Російський лайнер вилетів із італійського Барі до Москви, сьогодні о 13:44 годині і близько 15:00 влетів у повітряний простір України. Мало того, Boeing 737-8LP пролетів над Львовом та Луцьком та вилетів з України у повітряний простір Білорусі в районі населеного пункту Бутове.
В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО
В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО


Близько 30 хвилин повітряне судно порушувало повітряний простір України.
В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО

Як відомо, українське небо закрите для російських літаків із 26 листопада 2015 року. Прийняте рішення обумовлене систематичним порушенням правил польотів і порядку використання повітряного простору України з боку російських авіаперевізників (через окупацію Криму – ред.), та має на меті попередити будь-які можливі провокації в повітряному просторі України.

До слова, Російська Федерація зупинила видачу дозволів на проліт території РФ українськими авіакомпаніями ще в серпні 2014 року.

«S7 Airlines» (офіційна назва ВАТ «Авіакомпанія «Сибір») – російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Україна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Там був Медведчук?
Відповісти
І де були наші винищувачі?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Тернопільщині автомобіль, в якому грався хлопчик, переїхав його
Сьогодні, 00:23
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО
07 серпень, 23:32
Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+
07 серпень, 22:56
Ватажок бойовиків хоче переговорів про мир
07 серпень, 22:28
Схожі новини
Естонія не визнаватиме паспортів, які Росія видає жителям Донбасу Естонія не визнаватиме паспортів, які Росія видає жителям Донбасу
06 серпень, 01:23
Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ
03 серпень, 01:07
Україна арештувала російський танкер Україна арештувала російський танкер
31 липень, 06:20
В Україні розпочалася кампанія з вакцинації від дифтерії та правця В Україні розпочалася кампанія з вакцинації від дифтерії та правця
30 липень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Тернопільщині автомобіль, в якому грався хлопчик, переїхав його
Сьогодні, 00:23
 0
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В небі над Луцьком літав російський лайнер. ФОТО
07 серпень, 23:32
 0
Волинські хірурги видалили жінці пухлину із «сюрпризом». ФОТО 18+
07 серпень, 22:56
 0
Ватажок бойовиків хоче переговорів про мир
07 серпень, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿