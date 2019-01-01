На Волині – 12 знеструмлених населених пунктів через негоду
Сьогодні, 08:34
У ніч з 7 на 8 серпня негода знеструмила декілька населених пунктів на Волині.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС.
Зазначають, що внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 12 населених пунктів на Волині.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС.
Зазначають, що внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 12 населених пунктів на Волині.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
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