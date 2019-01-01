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На Волині – 12 знеструмлених населених пунктів через негоду

На Волині – 12 знеструмлених населених пунктів через негоду
У ніч з 7 на 8 серпня негода знеструмила декілька населених пунктів на Волині.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС.

Зазначають, що внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 12 населених пунктів на Волині.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Теги: знеструмлення, Волинь, негода
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