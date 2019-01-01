На Волині – 12 знеструмлених населених пунктів через негоду





Про це повідомили у прес-службі



Зазначають, що внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 12 населених пунктів на Волині.



До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 7 на 8 серпня негода знеструмила декілька населених пунктів на Волині.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС Зазначають, що внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 12 населених пунктів на Волині.До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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