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Небайдужі волиняни купили для бійців 14-ої бригади на передову авто

Небайдужі волиняни купили для бійців 14-ої бригади на передову авто
Небайдужі мешканці міста Камінь-Каширський та прихожани міського Свято-Миколаївського храму для потреб бійців 14-ої Окремої механізованої бригади придбали та відремонтували легковий автомобіль.

Згодом його хочуть доставити в зону проведення ОСС, - пише газета Полісся.

"Нині наші захисники перебувають на передовій, де, самі розумієте, кожна одиниця транспорту — на вагу золота і дуже допомагає у виконанні поставлених перед ними завдань. Тому такий милосердний дарунок стане більш ніж доречним і корисним для них. Ми планували передати авто наприкінці липня. Однак деякі технічні труднощі не дозволили зробити цього вчасно. На схід поїхала інша машина, а разом із нею традиційні смачні “передачки”, зібрані місцевими вірянами. Окрім цього доставили ще мішки для укріплення позицій, котрі надав Георгій Курагео, автодеталі, люб’язно надані начальником Камінь-Каширського управління з експлуатації газового господарства ПАТ “Волиньгаз” Петром Болібрухом і депутатом районної ради, підприємцем Костянтином Марчуком, – говорить настоятель храму, отець Володимир Мицько.

За словами священника, ідея придбати автомобіль виникла спонтанно. З таким проханням до нього звернулися самі військові. Завдяки щирій підтримці доброчинців, які відгукнулися на заклик підтримати хлопців, вдалося зібрати потрібну суму для його придбання, проведення ремонтних робіт, закупівлі пального, тощо. Зовсім скоро, переконаний священник Володимир, авто таки потрапить за місцем призначення.

Олександр ПРИЙМАК.

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Теги: ООС, авто
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