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Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО

Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Злива затопила вулицю 1 травня у Любомлі.

Про це пише Кордон.

Причина проблеми, як розповідають мешканці навколишніх будинків, у несправній зливовій каналізації.

Виявляється, нині вона перебуває на приватній території. Ймовірно, коли земельну ділянку надавали у власність одному із жителів міста, цю обставину не врахували і не наклали сервітут (обмеження на використання).

Відтак, про те, аби зливова каналізація, яка нині захаращена працювала, тепер, схоже, немає кому подбати.

Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО
Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО

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Теги: Любомль, Волинь, злива, негода
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