Захаращена каналізація: у волинському місті негода затопила вулицю. ФОТО





Про це пише



Причина проблеми, як розповідають мешканці навколишніх будинків, у несправній зливовій каналізації.



Виявляється, нині вона перебуває на приватній території. Ймовірно, коли земельну ділянку надавали у власність одному із жителів міста, цю обставину не врахували і не наклали сервітут (обмеження на використання).



Відтак, про те, аби зливова каналізація, яка нині захаращена працювала, тепер, схоже, немає кому подбати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злива затопила вулицю 1 травня у Любомлі.Про це пише Кордон Причина проблеми, як розповідають мешканці навколишніх будинків, у несправній зливовій каналізації.Виявляється, нині вона перебуває на приватній території. Ймовірно, коли земельну ділянку надавали у власність одному із жителів міста, цю обставину не врахували і не наклали сервітут (обмеження на використання).Відтак, про те, аби зливова каналізація, яка нині захаращена працювала, тепер, схоже, немає кому подбати.

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