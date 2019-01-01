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На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО

На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати дорогу Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» на українсько-польському кордоні в об’їзд міста Устилуг.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на сторінці у Facebook.

Зазначають, реконструкцію дороги проводять на замовлення Служби автомобільних доріг Волині і фінансується з державного бюджету.

Раніше повідомляли, що зі сторони КПП вже опрацювали 160 метрів дороги.

Підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" на цій ділянці уклало двошаровий нижній шар дорожньої основи зі щебенево-піщаної суміші (ЩПС) та ЩПС з додаванням 3% цементу.

На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО
На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО
На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО
На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО

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Теги: ремонт дороги, кордон з Польщею
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