На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО





Про це інформує



Зазначають, реконструкцію дороги проводять на замовлення Служби автомобільних доріг Волині і фінансується з державного бюджету.



Раніше повідомляли, що зі сторони КПП вже опрацювали 160 метрів дороги.



Підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" на цій ділянці уклало двошаровий нижній шар дорожньої основи зі щебенево-піщаної суміші (ЩПС) та ЩПС з додаванням 3% цементу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині продовжують ремонтувати дорогу Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» на українсько-польському кордоні в об’їзд міста Устилуг.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на сторінці у Facebook.Зазначають, реконструкцію дороги проводять на замовлення Служби автомобільних доріг Волині і фінансується з державного бюджету.Раніше повідомляли, що зі сторони КПП вже160 метрів дороги.Підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" на цій ділянці уклало двошаровий нижній шар дорожньої основи зі щебенево-піщаної суміші (ЩПС) та ЩПС з додаванням 3% цементу.

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