На Волині ремонтують трасу до кордону з Польщею. ФОТО
Сьогодні, 14:32
На Волині продовжують ремонтувати дорогу Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що пролягає до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг-Зосін» на українсько-польському кордоні в об’їзд міста Устилуг.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на сторінці у Facebook.
Зазначають, реконструкцію дороги проводять на замовлення Служби автомобільних доріг Волині і фінансується з державного бюджету.
Раніше повідомляли, що зі сторони КПП вже опрацювали 160 метрів дороги.
Підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" на цій ділянці уклало двошаровий нижній шар дорожньої основи зі щебенево-піщаної суміші (ЩПС) та ЩПС з додаванням 3% цементу.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на сторінці у Facebook.
Зазначають, реконструкцію дороги проводять на замовлення Служби автомобільних доріг Волині і фінансується з державного бюджету.
Раніше повідомляли, що зі сторони КПП вже опрацювали 160 метрів дороги.
Підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" на цій ділянці уклало двошаровий нижній шар дорожньої основи зі щебенево-піщаної суміші (ЩПС) та ЩПС з додаванням 3% цементу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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