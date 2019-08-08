Через бездіяльність власника замулилось озеро на Волині. ФОТО





Про це пише



Втім впродовж останніх декількох років люди бідкаються, що купатися тут не можна, адже водойма жовтого кольору зовсім не приваблює відпочивальників. Сам відпочинок на занедбаній території тут не безкоштовний, адже за риболовлю чи посиденьки в альтанці доведеться заплатити.



Орендарем Лісного озера є Микола Юнак, який балотувався у 19-му виборчому окрузі на цьогорічних позачергових парламентських виборах.



Оренда альтанок як і риболовля на території захаращеного Лісного озера платні. Дно водойми і берег потребують регулярного очищення, адже через неприємний мутно-жовтий колір та замулення люди бояться там купатися.



Зазначають, що ще не так давно озеро було облаштоване місточками, якими любили ходити і відпочивальники і риболови. Втім, зараз їх вже немає.



«Поки на замулене Лісне озеро не звертають увагу ні екологи, ні міністерство водних ресурсів, ні сам орендар, все менше людей мають бажання поїхати відпочити саме сюди», – пише видання.





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