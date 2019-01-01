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Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку

Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку
Посадовцю Держекоінспекції обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали його в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара, - пише ГУНП у Волинській області.

Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн., за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Учора, 8 серпня, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб із правом внесення застави.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.




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Теги: посадовець, суд, Луцьк, кримінал, хабар, арешт
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