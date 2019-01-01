Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 12:41
Посадовцю Держекоінспекції обрали запобіжний захід.
Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали його в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн., за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Учора, 8 серпня, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб із правом внесення застави.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали його в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн., за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Учора, 8 серпня, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб із правом внесення застави.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 12:41
На Волині поліція викрила автомобільного злодія
Сьогодні, 12:38
У Луцьку завелися псевдокомунальники
Сьогодні, 12:33
Money24 пропонує миттєві онлайн-кредити через інтернет*
Сьогодні, 12:30
Обіцяного 2 роки чекають: розповіли про долю любешівського коледжу, в якому обвалилась стіна
Сьогодні, 12:22