Арештували посадовця Держекоінспекції, якого зловили на хабарі у Луцьку





Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці



Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн., за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.



Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.



Учора, 8 серпня, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб із правом внесення застави.



Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовцю Держекоінспекції обрали запобіжний захід.Нагадаємо, що 6 серпня, правооохоронці затримали його в одному із закладів харчування у Луцьку на отриманні хабара , - пише ГУНП у Волинській області.Правопорушник отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів США та 50 тисяч грн., за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.Посадовця затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.Учора, 8 серпня, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб із правом внесення застави.Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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