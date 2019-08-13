У Ковелі відбудеться чемпіонат України із жіночого футболу
Сьогодні, 19:43
У місті Ковелі стартує чемпіонат України з футболу серед дівочих команд до 15 років у Першій лізі.
Змагання відбудуться 13-16 серпня, - повідомляє Womensfootball
Під час жеребкування 12 учасників розділили на три групи по чотири команди.
Так, за підсмуками змагань 2 найкращі команди здобудуть право грати у вищій лізі Ю-15.
У підсумку жеребкування склалися наступні групи:
Група А
- "ДЮСШ №3", Івано-Франківськ
- Збірна Волинської області
- "СДЮШОР-16-Окіп", Київ
- Збірна Тернопільської області
Група Б
- "Карпати", Львів
- "Янтарочка", Новояворівськ Львівська область
- Збірна Одеської області
- Збірна Закарпатської області
Група В
- Збірна Житомирської області
- "Кобра" Луганська область
- "Надвірняночка" Івано-Франківська область
- Збірна Хмельницької області
Календар першого ігрового дня:
13.08.2019
13:00 - ДЮСШ№3 - Збірна Волинської обл.
14:00 - СДЮШОР-16-Окіп - Збірна Тернопільської області
15:00 - Карпати - Янтарочка
16:00 - Збірна Одеської області - Збірна Закарпатської області
17:00 - Збірна Житомирської області - Кобра
18:00 - Надвірняночка - Збірна Хмельницької області
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Змагання відбудуться 13-16 серпня, - повідомляє Womensfootball
Під час жеребкування 12 учасників розділили на три групи по чотири команди.
Так, за підсмуками змагань 2 найкращі команди здобудуть право грати у вищій лізі Ю-15.
У підсумку жеребкування склалися наступні групи:
Група А
- "ДЮСШ №3", Івано-Франківськ
- Збірна Волинської області
- "СДЮШОР-16-Окіп", Київ
- Збірна Тернопільської області
Група Б
- "Карпати", Львів
- "Янтарочка", Новояворівськ Львівська область
- Збірна Одеської області
- Збірна Закарпатської області
Група В
- Збірна Житомирської області
- "Кобра" Луганська область
- "Надвірняночка" Івано-Франківська область
- Збірна Хмельницької області
Календар першого ігрового дня:
13.08.2019
13:00 - ДЮСШ№3 - Збірна Волинської обл.
14:00 - СДЮШОР-16-Окіп - Збірна Тернопільської області
15:00 - Карпати - Янтарочка
16:00 - Збірна Одеської області - Збірна Закарпатської області
17:00 - Збірна Житомирської області - Кобра
18:00 - Надвірняночка - Збірна Хмельницької області
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