У Ковелі відбудеться чемпіонат України із жіночого футболу





Змагання відбудуться 13-16 серпня, - повідомляє



Під час жеребкування 12 учасників розділили на три групи по чотири команди.



Так, за підсмуками змагань 2 найкращі команди здобудуть право грати у вищій лізі Ю-15.



У підсумку жеребкування склалися наступні групи:



Група А

- "ДЮСШ №3", Івано-Франківськ

- Збірна Волинської області

- "СДЮШОР-16-Окіп", Київ

- Збірна Тернопільської області



Група Б

- "Карпати", Львів

- "Янтарочка", Новояворівськ Львівська область

- Збірна Одеської області

- Збірна Закарпатської області



Група В

- Збірна Житомирської області

- "Кобра" Луганська область

- "Надвірняночка" Івано-Франківська область

- Збірна Хмельницької області



Календар першого ігрового дня:

13.08.2019

13:00 - ДЮСШ№3 - Збірна Волинської обл.

14:00 - СДЮШОР-16-Окіп - Збірна Тернопільської області

15:00 - Карпати - Янтарочка

16:00 - Збірна Одеської області - Збірна Закарпатської області

17:00 - Збірна Житомирської області - Кобра

18:00 - Надвірняночка - Збірна Хмельницької області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковелі стартує чемпіонат України з футболу серед дівочих команд до 15 років у Першій лізі.Змагання відбудуться 13-16 серпня, - повідомляє Womensfootball Під час жеребкування 12 учасників розділили на три групи по чотири команди.Так, за підсмуками змагань 2 найкращі команди здобудуть право грати у вищій лізі Ю-15.У підсумку жеребкування склалися наступні групи:Група А- "ДЮСШ №3", Івано-Франківськ- Збірна Волинської області- "СДЮШОР-16-Окіп", Київ- Збірна Тернопільської областіГрупа Б- "Карпати", Львів- "Янтарочка", Новояворівськ Львівська область- Збірна Одеської області- Збірна Закарпатської областіГрупа В- Збірна Житомирської області- "Кобра" Луганська область- "Надвірняночка" Івано-Франківська область- Збірна Хмельницької областіКалендар першого ігрового дня:13.08.201913:00 - ДЮСШ№3 - Збірна Волинської обл.14:00 - СДЮШОР-16-Окіп - Збірна Тернопільської області15:00 - Карпати - Янтарочка16:00 - Збірна Одеської області - Збірна Закарпатської області17:00 - Збірна Житомирської області - Кобра18:00 - Надвірняночка - Збірна Хмельницької області

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