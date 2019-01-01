Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
У парку імені 900-річчя Луцька тривають роботи з благоустрою. Комунальники викошують чагарники і зарослі. Але роботу ускладнює горбиста, похила місцевість парку.
Про це розповів директор підприємства «Парки і сквери» Богдан Феденчук, - пише Суспільне Волині.
“Тут ведмеді скоро заведуться, якщо бур’яни ростимуть і ніхто не буде з ними проводити боротьбу”, - каже лучанка Ганна Стульська
Так, майже двометрові бур’яни на галявинах парку покосили. Провалля біля спуску до містка забетонували, поручні пофарбували.
Нагадаємо, 30 липня лучани зареєстрували петицію про терміновий ремонт мосту у парку імені 900-річчя Луцька на інтернет-платформі «Єдиної системи місцевих петицій». Звернення не набрало достатньої кількості підписів лучан. Крім цього містка працівники комунального підприємства «Парки і сквери» відремонтували ще один місток, приварили поручні і зробили сходи.
У парку працює бригада підприємства «Парки і сквери». За три дні, якщо погода не завадить, завершать косити чагарники і траву.
“Усе, що треба робити, те і робим. Косимо траву, чагарники, ремонтуємо містки. Якщо взяти 17 гектарів цього парку, то 605 робіт виконано”, - сказав Богдан Феденчук.
Скільки витрачено на коштів на роботи з благоустрою Богдан Феденчук не розповів.
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Про це розповів директор підприємства «Парки і сквери» Богдан Феденчук, - пише Суспільне Волині.
“Тут ведмеді скоро заведуться, якщо бур’яни ростимуть і ніхто не буде з ними проводити боротьбу”, - каже лучанка Ганна Стульська
Так, майже двометрові бур’яни на галявинах парку покосили. Провалля біля спуску до містка забетонували, поручні пофарбували.
Нагадаємо, 30 липня лучани зареєстрували петицію про терміновий ремонт мосту у парку імені 900-річчя Луцька на інтернет-платформі «Єдиної системи місцевих петицій». Звернення не набрало достатньої кількості підписів лучан. Крім цього містка працівники комунального підприємства «Парки і сквери» відремонтували ще один місток, приварили поручні і зробили сходи.
У парку працює бригада підприємства «Парки і сквери». За три дні, якщо погода не завадить, завершать косити чагарники і траву.
“Усе, що треба робити, те і робим. Косимо траву, чагарники, ремонтуємо містки. Якщо взяти 17 гектарів цього парку, то 605 робіт виконано”, - сказав Богдан Феденчук.
Скільки витрачено на коштів на роботи з благоустрою Богдан Феденчук не розповів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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