Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО





Про це розповів директор підприємства «Парки і сквери» Богдан Феденчук, - пише



“Тут ведмеді скоро заведуться, якщо бур’яни ростимуть і ніхто не буде з ними проводити боротьбу”, - каже лучанка Ганна Стульська



Так, майже двометрові бур’яни на галявинах парку покосили. Провалля біля спуску до містка забетонували, поручні пофарбували.



Нагадаємо, 30 липня лучани зареєстрували петицію про терміновий ремонт мосту у парку імені 900-річчя Луцька на інтернет-платформі «Єдиної системи місцевих петицій». Звернення не набрало достатньої кількості підписів лучан. Крім цього містка працівники комунального підприємства «Парки і сквери» відремонтували ще один місток, приварили поручні і зробили сходи.



У парку працює бригада підприємства «Парки і сквери». За три дні, якщо погода не завадить, завершать косити чагарники і траву.



“Усе, що треба робити, те і робим. Косимо траву, чагарники, ремонтуємо містки. Якщо взяти 17 гектарів цього парку, то 605 робіт виконано”, - сказав Богдан Феденчук.



Скільки витрачено на коштів на роботи з благоустрою Богдан Феденчук не розповів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку імені 900-річчя Луцька тривають роботи з благоустрою. Комунальники викошують чагарники і зарослі. Але роботу ускладнює горбиста, похила місцевість парку.Про це розповів директор підприємства «Парки і сквери», - пише Суспільне Волині “Тут ведмеді скоро заведуться, якщо бур’яни ростимуть і ніхто не буде з ними проводити боротьбу”, - каже лучанка Ганна СтульськаТак, майже двометрові бур’яни на галявинах парку покосили. Провалля біля спуску до містка забетонували, поручні пофарбували.Нагадаємо, 30 липня лучани зареєстрували петицію про терміновий ремонт мосту у парку імені 900-річчя Луцька на інтернет-платформі «Єдиної системи місцевих петицій». Звернення не набрало достатньої кількості підписів лучан. Крім цього містка працівники комунального підприємства «Парки і сквери» відремонтували ще один місток, приварили поручні і зробили сходи.У парку працює бригада підприємства «Парки і сквери». За три дні, якщо погода не завадить, завершать косити чагарники і траву.“Усе, що треба робити, те і робим. Косимо траву, чагарники, ремонтуємо містки. Якщо взяти 17 гектарів цього парку, то 605 робіт виконано”, - сказав Богдан Феденчук.Скільки витрачено на коштів на роботи з благоустрою Богдан Феденчук не розповів.

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