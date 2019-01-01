На Волині визначали найвправніших газовиків Західного регіону
Сьогодні, 05:15
На Волині за звання найсильнішого змагалися 7 бригад аварійно-диспетчерських служб 104 (АДС) Західного регіону
Змагання відбулися на навчально-тренувальному полігоні, що в місті Рожище, - повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».
Участь у змаганнях взяли команди: АТ «Львівгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Чернівцігаз» і АТ « Закарпатгаз». Також – газовики боролися за право взяти участь у фіналі III Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності бригад АДС «Наша майстерність – Ваша безпека», який відбудеться 3 вересня у Вінницькій області.
Упродовж трьох днів, 7-9 серпня, на полігоні почерпнули нові знання й більше 30 учасників Всеукраїнських змагань бригад АДС
Судді оцінювали рівень оснащення аварійного автомобіля, теоретичні знання фахівців, наявність документації, швидкість одягання протигазу та рятувальних засобів. Головне завдання змагань - оперативно та правильно локалізувати бригаді аварійні ситуації.
За результатами виступів на першому етапі III Всеукраїнського конкурсу бригад АДС перемогла команда з АТ «Рівнегаз». Вона набрала найбільше балів – 457, 50. Із незначним відривом - 0,25 бала друге місце в команди з АТ «Чернівцігаз» (457,25 балів). І бронза - в руках фахівців із АТ «Львівгаз» ( 411,50 балів ), 4 місце – АТ «Житомиргаз» (397,25 балів), 5 місце – АТ «Івано-Франківськгаз» (393,25 балів), 6 місце – АТ «Закарпатгаз» (385,50 балів) та 7 місце в АТ «Тисменицягаз» (340,75 балів).
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Змагання відбулися на навчально-тренувальному полігоні, що в місті Рожище, - повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».
Участь у змаганнях взяли команди: АТ «Львівгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Чернівцігаз» і АТ « Закарпатгаз». Також – газовики боролися за право взяти участь у фіналі III Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності бригад АДС «Наша майстерність – Ваша безпека», який відбудеться 3 вересня у Вінницькій області.
Упродовж трьох днів, 7-9 серпня, на полігоні почерпнули нові знання й більше 30 учасників Всеукраїнських змагань бригад АДС
Судді оцінювали рівень оснащення аварійного автомобіля, теоретичні знання фахівців, наявність документації, швидкість одягання протигазу та рятувальних засобів. Головне завдання змагань - оперативно та правильно локалізувати бригаді аварійні ситуації.
За результатами виступів на першому етапі III Всеукраїнського конкурсу бригад АДС перемогла команда з АТ «Рівнегаз». Вона набрала найбільше балів – 457, 50. Із незначним відривом - 0,25 бала друге місце в команди з АТ «Чернівцігаз» (457,25 балів). І бронза - в руках фахівців із АТ «Львівгаз» ( 411,50 балів ), 4 місце – АТ «Житомиргаз» (397,25 балів), 5 місце – АТ «Івано-Франківськгаз» (393,25 балів), 6 місце – АТ «Закарпатгаз» (385,50 балів) та 7 місце в АТ «Тисменицягаз» (340,75 балів).
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