Сайт волинського університету - серед найбільш помітних у мережі

Сайт ЛНТУ потрапив до рейтингу світових університетів за рівнем їх присутності в мережі.Рейтинг склали у компанії Webometrics Ranking of World's Universities, - повідомляє Район.Луцьк , посилаючись на Освіта ua.Луцький національний технічний університет посів 66-е місце.Результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік, у січні та липні. У процесі складання Webometrics Ranking of World's Universities враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, кількість завантажених на сайт файлів та інші показники.Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту університету. Розробники зазначають, що при складанні рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не береться.Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками у липні 2019 року.Загалом, рейтинг охоплює понад 12 тисяч університетів та навчальних закладів з усього світу, з них 320 закладів вищої освіти з України.Згідно з результатами рейтингу, найбільш присутнім у мережі українським вищим навчальним закладом є Сумський державний університет.Друге місце посів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, третє — Харківський національний університет ім. Каразіна.Четверте, п'яте і шосте місця в українському рейтингу отримали Тернопільський національний економічний університет, Київський політехнічний інститут та Одеський національний університет ім. Мечнікова.Сьоме та восьме місця посіли Національний університет «Львівська політехніка» та Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».Дев'яте місце в українському рейтингу отримав Львівський національний університет ім. Івана Франка. Десятий рядок за Харківський національним університетом радіоелектроніки.