Волинське підприємство відправило за кордон першу партію заморожених ягід

Широковідомий на Волині розсадник ягідних культур ТОВ «Кліома Сервіс», що у Ківерцівському районі, днями відвідав директор департаменту агропромислового розвиткуПро це повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.Директор ТОВ «Кліома Сервіс»розповів про підприємство. Розсадник створили у 2012 році. З часом підприємство почало заготовляти ягоди. Відтак, виникла потреба закласти власні ягідники. Тож, діяльність підприємства розділилася на розсадництво і ягідництво.На сьогоднішні підприємство реалізує саджанці полуниці, малини, лохини, ожини, смородини, жимолості, винограду, брусниці, журавлини, аґрусу, кизилу, годжі, ірги, обліпихи, горобини, горіхів, плодових та декоративних дерев, троянд.У користуванні ТОВ «Кліома Сервіс» - 100 га землі, на яких, окрім розсади, вирощують ягідники полуниці, малини та ін.Цьогоріч на підприємстві встановили обладнання із заморозки ягід. «Першу партію замороженої полуниці ми уже відправили за кордон, невдовзі розпочнемо заморозку малини», - поділився успіхом Максим Климчук.Окрім всього, ось вже 5 років як ТОВ «Кліома Сервіс» виготовляє торфяні субстрати під вирощування різних рослин. «Ми офіційно співпрацюємо із українськими, литовськими та білоруськими заводами, які видобувають торф. Поставляємо субстрати та торфи різних фракцій та різної кислотності. На замовлення клієнта ми завозимо будь-які партії торфу та робимо субстрати під вирощування тих чи інших рослин із вмістом необхідних добрив. З кожним роком все більше наших клієнтів використовують торф’яні субстрати, бо вини знезаражені, а отже ідеально підходять для вирощування насіння чи рослин», - розповів Максим Климчук.Юрій Горбенко також оглянув плантації полуниці, на яких саме працювали робітниці. Вони з радістю розповіли про специфіку роботи на розсаднику. Така робота потребує багато ручної праці, що створює додаткові робочі місця. На сезонні роботи підприємство наймає більше працівників. Переважно – це жителі міста Ківерці та наближених сіл.На завершення, Максим Климчук продемонстрував переробні потужності. Також стало відомо, що у найближчих планах розвитку підприємства – розширення переробки та започаткування органічного виробництва.