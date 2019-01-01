Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг
Сьогодні, 00:49
Усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років; це коштуватиме 1 трильйон гривень.
Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому ефірі радіо “НВ”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні”, – сказав Омелян.
За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.
Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.
Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.
Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому ефірі радіо “НВ”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні”, – сказав Омелян.
За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.
Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.
Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.
Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
«ЛСМ
№536» вітає з Днем будівельника!
Останні новини
Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг
Сьогодні, 00:49
11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО
10 серпень, 23:37
Місія завершена: волинянин на велосипеді доїхав до Парижа. ВІДЕО
10 серпень, 22:51