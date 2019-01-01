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Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг

Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг
Усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років; це коштуватиме 1 трильйон гривень.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому ефірі радіо “НВ”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні”, – сказав Омелян.

За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.

Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.

Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.

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Теги: дорога, ремонт, трильйон, Укравтодор
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