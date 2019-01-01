Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг





Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у прямому ефірі радіо “НВ”, повідомляє кореспондент



“За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні”, – сказав Омелян.



За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.



Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.



Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.



Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років; це коштуватиме 1 трильйон гривень.Про це заявив міністр інфраструктури Україниу прямому ефірі радіо “НВ”, повідомляє кореспондент Укрінформу “За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні”, – сказав Омелян.За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.

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