Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону
Сьогодні, 21:37
У неділю, 11-го серпня на озері Сомин стартували III Міжнародні змагання з крос-триатлону – “Polissia Challenge Cup 2019”.
Цьогоріч брати участь у змаганнях зголосилося близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень - інформує Кордон.
“На Сомині стартував Чемпіонат України з крос-триатлону!!
Це вже втретє і ми збавляємо темпів!!!
Цього року зголосилися брати участь близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. До речі в рядах наших учасників спортсмени з Польщі. Тому слухайте на хвилях Radio WNET.” – повідомляють організатори в соцмережах.
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Цьогоріч брати участь у змаганнях зголосилося близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень - інформує Кордон.
“На Сомині стартував Чемпіонат України з крос-триатлону!!
Це вже втретє і ми збавляємо темпів!!!
Цього року зголосилися брати участь близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. До речі в рядах наших учасників спортсмени з Польщі. Тому слухайте на хвилях Radio WNET.” – повідомляють організатори в соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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