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Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону

Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону
У неділю, 11-го серпня на озері Сомин стартували III Міжнародні змагання з крос-триатлону – “Polissia Challenge Cup 2019”.

Цьогоріч брати участь у змаганнях зголосилося близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень - інформує Кордон.

“На Сомині стартував Чемпіонат України з крос-триатлону!!
Це вже втретє і ми збавляємо темпів!!!

Цього року зголосилися брати участь близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. До речі в рядах наших учасників спортсмени з Польщі. Тому слухайте на хвилях Radio WNET.” – повідомляють організатори в соцмережах.

Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону
Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону
Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону
Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону

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Теги: крос-триатлон, змагання, Смідин
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