Біг, плавання та їзда на велосипеді: на Волині проходять змагання з крос-триатлону





Цьогоріч брати участь у змаганнях зголосилося близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень - інформує



“На Сомині стартував Чемпіонат України з крос-триатлону!!

Це вже втретє і ми збавляємо темпів!!!



Цього року зголосилися брати участь близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. До речі в рядах наших учасників спортсмени з Польщі. Тому слухайте на хвилях Radio WNET.” – повідомляють організатори в соцмережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 11-го серпня на озері Сомин стартували III Міжнародні змагання з крос-триатлону – “Polissia Challenge Cup 2019”.Цьогоріч брати участь у змаганнях зголосилося близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень - інформує Кордон “На Сомині стартував Чемпіонат України з крос-триатлону!!Це вже втретє і ми збавляємо темпів!!!Цього року зголосилися брати участь близько 120 спортсменів з усієї України та інших країн. До речі в рядах наших учасників спортсмени з Польщі. Тому слухайте на хвилях Radio WNET.” – повідомляють організатори в соцмережах.

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