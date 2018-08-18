Змушують чистити унітази зубними щітками: скандал в притулку для дітей на Закарпатті





Про це йдеться в сюжеті



Б’ють, обзивають, примушують чистити унітази зубними щітками - таке розповіли вихованці Батівського дитячого притулку, що на Закарпатті, про своїх вихователів.



Наразі в притулку понад півсотні дітей від 3 до 18 років. Заклад тимчасового перебування – до 90 днів тут можуть бути ті, хто заблукав, жебракує, сироти та позбавлені батьківського піклування.



Дівчата кажуть, що до них чіплявся 60-річний завгосп. Чоловік усе заперечує, з журналістами спілкуватись не хоче.



Самі вихователі провини не визнають.



Більшість працює у притулку понад десять років, кажуть – діти все вигадали. Нині інформацію про систематичне побиття дітей перевіряють слідчі.



Через напружену ситуацію в притулку, вихователі хочуть звільнятися. Проте зробити це вони зможуть лише після завершення слідства. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихователів дитячого притулку на Закарпатті підозрюють у знущанні з вихованців закладу. Діти із притулку селища Батьово, що на Берегівщині, поскаржились волонтерам на кількох вихователів.Про це йдеться в сюжеті Фактів Б’ють, обзивають, примушують чистити унітази зубними щітками - таке розповіли вихованці Батівського дитячого притулку, що на Закарпатті, про своїх вихователів.Наразі в притулку понад півсотні дітей від 3 до 18 років. Заклад тимчасового перебування – до 90 днів тут можуть бути ті, хто заблукав, жебракує, сироти та позбавлені батьківського піклування.Дівчата кажуть, що до них чіплявся 60-річний завгосп. Чоловік усе заперечує, з журналістами спілкуватись не хоче.Самі вихователі провини не визнають.Більшість працює у притулку понад десять років, кажуть – діти все вигадали. Нині інформацію про систематичне побиття дітей перевіряють слідчі.Через напружену ситуацію в притулку, вихователі хочуть звільнятися. Проте зробити це вони зможуть лише після завершення слідства. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі.

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