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Змушують чистити унітази зубними щітками: скандал в притулку для дітей на Закарпатті

Змушують чистити унітази зубними щітками: скандал в притулку для дітей на Закарпатті
Вихователів дитячого притулку на Закарпатті підозрюють у знущанні з вихованців закладу. Діти із притулку селища Батьово, що на Берегівщині, поскаржились волонтерам на кількох вихователів.

Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Б’ють, обзивають, примушують чистити унітази зубними щітками - таке розповіли вихованці Батівського дитячого притулку, що на Закарпатті, про своїх вихователів.

Наразі в притулку понад півсотні дітей від 3 до 18 років. Заклад тимчасового перебування – до 90 днів тут можуть бути ті, хто заблукав, жебракує, сироти та позбавлені батьківського піклування.

Дівчата кажуть, що до них чіплявся 60-річний завгосп. Чоловік усе заперечує, з журналістами спілкуватись не хоче.

Самі вихователі провини не визнають.

Більшість працює у притулку понад десять років, кажуть – діти все вигадали. Нині інформацію про систематичне побиття дітей перевіряють слідчі.

Через напружену ситуацію в притулку, вихователі хочуть звільнятися. Проте зробити це вони зможуть лише після завершення слідства. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі.


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Теги: притулок, діти, знущання, Закарпаття
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