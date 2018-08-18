Змушують чистити унітази зубними щітками: скандал в притулку для дітей на Закарпатті
Сьогодні, 06:40
Вихователів дитячого притулку на Закарпатті підозрюють у знущанні з вихованців закладу. Діти із притулку селища Батьово, що на Берегівщині, поскаржились волонтерам на кількох вихователів.
Про це йдеться в сюжеті Фактів.
Б’ють, обзивають, примушують чистити унітази зубними щітками - таке розповіли вихованці Батівського дитячого притулку, що на Закарпатті, про своїх вихователів.
Наразі в притулку понад півсотні дітей від 3 до 18 років. Заклад тимчасового перебування – до 90 днів тут можуть бути ті, хто заблукав, жебракує, сироти та позбавлені батьківського піклування.
Дівчата кажуть, що до них чіплявся 60-річний завгосп. Чоловік усе заперечує, з журналістами спілкуватись не хоче.
Самі вихователі провини не визнають.
Більшість працює у притулку понад десять років, кажуть – діти все вигадали. Нині інформацію про систематичне побиття дітей перевіряють слідчі.
Через напружену ситуацію в притулку, вихователі хочуть звільнятися. Проте зробити це вони зможуть лише після завершення слідства. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті Фактів.
Б’ють, обзивають, примушують чистити унітази зубними щітками - таке розповіли вихованці Батівського дитячого притулку, що на Закарпатті, про своїх вихователів.
Наразі в притулку понад півсотні дітей від 3 до 18 років. Заклад тимчасового перебування – до 90 днів тут можуть бути ті, хто заблукав, жебракує, сироти та позбавлені батьківського піклування.
Дівчата кажуть, що до них чіплявся 60-річний завгосп. Чоловік усе заперечує, з журналістами спілкуватись не хоче.
Самі вихователі провини не визнають.
Більшість працює у притулку понад десять років, кажуть – діти все вигадали. Нині інформацію про систематичне побиття дітей перевіряють слідчі.
Через напружену ситуацію в притулку, вихователі хочуть звільнятися. Проте зробити це вони зможуть лише після завершення слідства. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Змушують чистити унітази зубними щітками: скандал в притулку для дітей на Закарпатті
Сьогодні, 06:40
Майстриня з Волині вишиває копії відомих картин. ВІДЕО
Сьогодні, 05:20
У громаді на Волині отримали техніку та меблі для першокласників
Сьогодні, 03:37
В Україні впадуть ціни на бензин: коли і на скільки
Сьогодні, 02:15