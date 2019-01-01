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12 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба багато працювати

12 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба багато працювати
12 серпня вшановується пам'ять святого Іоанна Воїна. Сьогодні мощі Іоанна вважаються чудотворними.

Іменини сьогодні святкують: Агнія, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 12 серпня

– Непогожий і вітряний день – чекайте затяжних дощів.

– Прохолодна та похмура погода – найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються.

– Дрібний дощ іде 12 серпня – чекай дощову погоду на найближчі дні.

Що можна робити 12 серпня

1. Прийнято молитися Іоанну 12 серпня, щоб попросити справедливості, якщо людині нанесли образу, або у неї трапилося горе.

2. Сьогодні також треба молитися про повернення втраченого чи вкраденого.

3. У цей день треба багато працювати, аби у всі наступні дні бути бадьорим.

Що не можна робити 12 серпня

1. У магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

2. Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов.



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Теги: свято, 12 серпня
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