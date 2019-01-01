12 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба багато працювати

12 серпня вшановується пам'ять святого Іоанна Воїна. Сьогодні мощі Іоанна вважаються чудотворними.Іменини сьогодні святкують: Агнія, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, - пише 24 канал.– Непогожий і вітряний день – чекайте затяжних дощів.– Прохолодна та похмура погода – найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються.– Дрібний дощ іде 12 серпня – чекай дощову погоду на найближчі дні.1. Прийнято молитися Іоанну 12 серпня, щоб попросити справедливості, якщо людині нанесли образу, або у неї трапилося горе.2. Сьогодні також треба молитися про повернення втраченого чи вкраденого.3. У цей день треба багато працювати, аби у всі наступні дні бути бадьорим.1. У магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.2. Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов.