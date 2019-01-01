У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Заборонений»*

25 серпня в кінотеатрі PremierCity відбудеться допремєрний показ та зустріч з творчою групою фільму «Заборонений».Василь Семенович Стус. Ім'я цього поета знає кожен українець, адже його вірші вивчаються в школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали.Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року. Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.18:30-19:00 – зустріч гостей та творчої групи фільму серед яких: головний герой, режисер, автор сценарію.19:10-21:00 – перегляд фільму21:00-22:00 – спілкування з творчою групою, прес конференція, автограф сесія.