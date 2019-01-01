На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 15 працівників, а травмувалось – 102
Сьогодні, 10:51
На підприємствах Волині станом на 21 червня цього року смертельні травми отримало 15 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 6.
Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні моменти, - інформує управління Держпраці у Волинській області.
Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.
Так, на підприємствах Волинської області у І півріччі травмувались 102 працівники, що на 18 більше ніж у 2018 році.
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Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні моменти, - інформує управління Держпраці у Волинській області.
Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.
Так, на підприємствах Волинської області у І півріччі травмувались 102 працівники, що на 18 більше ніж у 2018 році.
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