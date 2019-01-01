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На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 15 працівників, а травмувалось – 102

На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 15 працівників, а травмувалось – 102
На підприємствах Волині станом на 21 червня цього року смертельні травми отримало 15 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 6.

Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні моменти, - інформує управління Держпраці у Волинській області.

Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.

Так, на підприємствах Волинської області у І півріччі травмувались 102 працівники, що на 18 більше ніж у 2018 році.


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Теги: смерть, травми, Волинь
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