Смертельна аварія на Волині: під колесами авто загинула 45-річна жінка
Сьогодні, 11:33
На трасі Нововолинськ-Львів, поблизу села Стара Лішня Іваничівського району, трапилася смертельна ДТП.
Автопригода сталася приблизно о 19:00 12-го серпня, - пише Буг.
Як розповіли в Іваничівському відділі поліції, 32-річний водій, мешканець Нововолинська, їхав на автомобілі Пежо зі сторони річки Західний Буг. Під колеса машини потрапила жінка, яка за попередньою інформацією, вела велосипед.
45-річна потерпіла від отриманих травм померла на місці.
За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
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Автопригода сталася приблизно о 19:00 12-го серпня, - пише Буг.
Як розповіли в Іваничівському відділі поліції, 32-річний водій, мешканець Нововолинська, їхав на автомобілі Пежо зі сторони річки Західний Буг. Під колеса машини потрапила жінка, яка за попередньою інформацією, вела велосипед.
45-річна потерпіла від отриманих травм померла на місці.
За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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