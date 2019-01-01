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Смертельна аварія на Волині: під колесами авто загинула 45-річна жінка

Смертельна аварія на Волині: під колесами авто загинула 45-річна жінка
На трасі Нововолинськ-Львів, поблизу села Стара Лішня Іваничівського району, трапилася смертельна ДТП.

Автопригода сталася приблизно о 19:00 12-го серпня, - пише Буг.

Як розповіли в Іваничівському відділі поліції, 32-річний водій, мешканець Нововолинська, їхав на автомобілі Пежо зі сторони річки Західний Буг. Під колеса машини потрапила жінка, яка за попередньою інформацією, вела велосипед.

45-річна потерпіла від отриманих травм померла на місці.

За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

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Теги: аварія, смерть
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