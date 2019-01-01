Помер колишній керівник СБУ на Волині

Петро Житар.



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"У спогадах українців він назавжди залишиться справжнім патріотом нашої держави, поборником її незалежності та процвітання", - йдеться у повідомленні.



Повідомляють, народився Петро Іванович 18 березня 1951 року у селищі Великий Глибочок Тернопільського району.



Так, 1973 році – закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут.



До 2004 року Петро Житар обіймав різні посади в системі органів державної безпеки, зокрема був керівником управлінь СБУ у Волинській та Чернівецькій областях. За час самовідданого служіння українському народові був відзначений державними нагородами – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, а також відомчими відзнаками та заохоченнями.



Зазначають, Петро Іванович добре знав історію рідного краю та України. У 2002 році ініціював і був автором художньо-ілюстративної книги-путівника «Буковина. По неповторних місцях», у підготовці якої брали участь, зокрема, співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області.



Також чоловік створив проект перевидання книги Дмитра Яворницького «З української старовини», де читачі змогли дізнатись про життя, діяльність та устрій українського козацтва з цікавим історичним ілюстративним матеріалом.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.

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