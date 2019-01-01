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Помер колишній керівник СБУ на Волині

Помер колишній керівник СБУ на Волині
На 68-му році відійшов у вічність колишній керівник Управління СБУ в Чернівецькій області, відомий історик, генерал-майор Петро Житар.

Про це інформує Служба безпеки України на сторінці у Facebook.

"У спогадах українців він назавжди залишиться справжнім патріотом нашої держави, поборником її незалежності та процвітання", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, народився Петро Іванович 18 березня 1951 року у селищі Великий Глибочок Тернопільського району.

Так, 1973 році – закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут.

До 2004 року Петро Житар обіймав різні посади в системі органів державної безпеки, зокрема був керівником управлінь СБУ у Волинській та Чернівецькій областях. За час самовідданого служіння українському народові був відзначений державними нагородами – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, а також відомчими відзнаками та заохоченнями.

Зазначають, Петро Іванович добре знав історію рідного краю та України. У 2002 році ініціював і був автором художньо-ілюстративної книги-путівника «Буковина. По неповторних місцях», у підготовці якої брали участь, зокрема, співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області.

Також чоловік створив проект перевидання книги Дмитра Яворницького «З української старовини», де читачі змогли дізнатись про життя, діяльність та устрій українського козацтва з цікавим історичним ілюстративним матеріалом.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.

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Теги: колишній СБУ, помер
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Коментарі 1
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Село, в якому народився Петро Житар, називається Великий Глибочок. Звідки ви взяли таку назву - з космосу?
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