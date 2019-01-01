Контроль і попередження: як на Волині запустили проект «Поліцейський офіцер громади». ФОТО

Волинська область стала шостим регіоном держави, де у рамках продовження впровадження реформи нової поліції запровадили проект «Поліцейський офіцер громади».Захід відбувся у середу, 14 серпня у Палаці культури міста Луцька, за участю заступника голови Національної поліції України – керівника патрульної поліції, керівництва поліції Волині, міжнародних партнерів, представників обласної влади та голів об’єднаних територіальних громад.Проект «Поліцейський офіцер громади» є новим форматом у роботі поліції. Він орієнтований насамперед на надання громадянам якісних поліцейських послуг. Поліцейський проживатиме на території громади та постійно контактуватиме із нею, сприятиме вирішенню проблем і потреб громадян. При цьому поліцейського не відволікатимуть на виконання не властивих йому функцій. На Волині уже 37 об’єднаних територіальні громад уклали Меморандум про співпрацю з поліцією і обрані офіцери громади, які нестимуть службу на територіях, пройдуть відповідне навчання у рамках міжнародної програми.Проект «Поліцейський офіцер громади» – це продовження впровадження реформи поліції, метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та мешканцями сільської місцевості. Акцент робитимуть на передбаченні правопорушень, постійно спілкуючись із мешканцями громади.До слова, першою областю, де успішно впровадили проект стала Дніпропетровщина, а вже до 2020 року його планують запустити по всій Україні.Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич переконаний, що така ініціатива стане рушієм для зміни свідомості людей, які невдовзі матимуть інакше уявлення про поліцейського громади, не порівнюючи його зі звичним дільничними.«Ми пропонуємо змінити філософію та інституцію поліцейських, які безпосередньо житимуть у середовищі. Ці поліцейські будуть попереджати локальні проблеми і працюватимуть на місті. Будуть слухати громадян, що поруч і реагувати на ситуації безпосередньо по виникненню», – сказав Олександр Фацевич.Заступник голови Нацполіції також повідомив, що процес підготовки поліцейських офіцерів громади буде тривати 2,5 місяці, перед тим - місяць на подачу анкет і трохи менше місяця на відбір і тестування. До слова, відбір анкет розпочнеться вже сьогодні, 14 серпня.Важливо, що отримати офіцерську посаду може кожен, хто має вищу або не повну вищу освіту, пройшовши повну підготовку до посади. Термін навчання складає 6 місяців, така ж тривалість стажування.«Навчання будується на досвіді, отриманому, в тому числі, і під час навчання першої групи офіцерів у Дніпропетровську, тому стажування таке тривале», – повідомили на презентації.Зазначили, що заробітна плата поліцейських офіцерів громади стартуватиме від 13 тисяч гривень.Поліцейський офіцер Богданівської громади, що на Дніпропетровщині, поділився своїм досвідом роботи: «У рамках навчання трохи змінилася наша філософія. Ми таких слів, як «пробачте, то не наша компетенція» не знаємо. Я один з тих офіцерів, кому громада надала усі умови і я реально проживаю на території громади і перебуваю там постійно, 24/7».Тимчасовий виконувач повноважень начальника ГУНП у Волинській областізазначив, що радий тому факту, що Волинь потрапила у перелік тих областей, де програму запроваджують першочергово.