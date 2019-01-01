Фанатам роликів пропонують придбати абонемент на катання на арені «GeneratorCity»*



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Відтепер на арені розваг «GeneratorCity», що у ТРЦ, можна придбати безлімітний* місячний абонемент на катання на роликових ковзанах.



*Основні правила користування абонементом:



– Скористатися абонементом може тільки його власник;

– Абонементом можна скористатися один раз на день;

– Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.

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Вартість абонементу – 400 грн./місяць.

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Забронювати абонемент Ви можете вже зараз за посиланням:



«Поспішайте! Кількість абонементів обмежена», – переконують у ТРЦ.

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