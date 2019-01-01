Фанатам роликів пропонують придбати абонемент на катання на арені «GeneratorCity»*
Сьогодні, 21:02
У «ПортCity» є чудова новина для справжніх фанатів катання на роликових ковзанах.
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Відтепер на арені розваг «GeneratorCity», що у ТРЦ, можна придбати безлімітний* місячний абонемент на катання на роликових ковзанах.
*Основні правила користування абонементом:
– Скористатися абонементом може тільки його власник;
– Абонементом можна скористатися один раз на день;
– Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.
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Вартість абонементу – 400 грн./місяць.
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Забронювати абонемент Ви можете вже зараз за посиланням: bit.ly/gc-fanclub
«Поспішайте! Кількість абонементів обмежена», – переконують у ТРЦ.
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⠀
Відтепер на арені розваг «GeneratorCity», що у ТРЦ, можна придбати безлімітний* місячний абонемент на катання на роликових ковзанах.
*Основні правила користування абонементом:
– Скористатися абонементом може тільки його власник;
– Абонементом можна скористатися один раз на день;
– Під час вихідних та святкових днів перебування на роллердромі по абонементу обмежується однією годиною.
⠀
Вартість абонементу – 400 грн./місяць.
⠀
Забронювати абонемент Ви можете вже зараз за посиланням: bit.ly/gc-fanclub
«Поспішайте! Кількість абонементів обмежена», – переконують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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