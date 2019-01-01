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У селі під Луцьком чоловік спіймав величезну рибину. ФОТО

У селі під Луцьком чоловік спіймав величезну рибину. ФОТО
Волинянин спіймав величезну рибину.

Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у Facebook.

«Ось яку рибку виловив у Стирю в Підгайцях в неділю житель села Олег Семенюк. Вага 8,8 кг», – йдеться у дописі.

Зазначають, що Олег Семенюк – затятий рибалка з дитинства.

«Може, хтось мав більший улов. Поділіться і ми розповімо про Вас», – запрошують на сторінці.


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Теги: риба, Волинь, Підгайці
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