У селі під Луцьком чоловік спіймав величезну рибину. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у Facebook.



«Ось яку рибку виловив у Стирю в Підгайцях в неділю житель села Олег Семенюк. Вага 8,8 кг», – йдеться у дописі.



Зазначають, що Олег Семенюк – затятий рибалка з дитинства.



«Може, хтось мав більший улов. Поділіться і ми розповімо про Вас», – запрошують на сторінці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин спіймав величезну рибину.Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у Facebook.«Ось яку рибку виловив у Стирю в Підгайцях в неділю житель села Олег Семенюк. Вага 8,8 кг», – йдеться у дописі.Зазначають, що Олег Семенюк – затятий рибалка з дитинства.«Може, хтось мав більший улов. Поділіться і ми розповімо про Вас», – запрошують на сторінці.

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