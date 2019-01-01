У селі під Луцьком чоловік спіймав величезну рибину. ФОТО
Сьогодні, 08:34
Волинянин спіймав величезну рибину.
Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у Facebook.
«Ось яку рибку виловив у Стирю в Підгайцях в неділю житель села Олег Семенюк. Вага 8,8 кг», – йдеться у дописі.
Зазначають, що Олег Семенюк – затятий рибалка з дитинства.
«Може, хтось мав більший улов. Поділіться і ми розповімо про Вас», – запрошують на сторінці.
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Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади у Facebook.
«Ось яку рибку виловив у Стирю в Підгайцях в неділю житель села Олег Семенюк. Вага 8,8 кг», – йдеться у дописі.
Зазначають, що Олег Семенюк – затятий рибалка з дитинства.
«Може, хтось мав більший улов. Поділіться і ми розповімо про Вас», – запрошують на сторінці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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