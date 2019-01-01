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У Ковелі через ремонт дороги перекрили рух транспорту

У Ковелі через ремонт дороги перекрили рух транспорту
У Ковелі у зв'язку проведення капітального ремонту дороги на вулицях Симоненка та 40 років Перемоги тимчасово перекриють рух транспорту.

Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Відтак, тимчасове закриття руху автомобільного транспорту буде з 13 серпня по 1 вересня 2019 року.

Об’їзд буде здійснюватись згідно погоджених схем.

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Теги: ремонт, Ковель
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