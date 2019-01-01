У Ковелі через ремонт дороги перекрили рух транспорту
Сьогодні, 14:05
У Ковелі у зв'язку проведення капітального ремонту дороги на вулицях Симоненка та 40 років Перемоги тимчасово перекриють рух транспорту.
Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Відтак, тимчасове закриття руху автомобільного транспорту буде з 13 серпня по 1 вересня 2019 року.
Об’їзд буде здійснюватись згідно погоджених схем.
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Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Відтак, тимчасове закриття руху автомобільного транспорту буде з 13 серпня по 1 вересня 2019 року.
Об’їзд буде здійснюватись згідно погоджених схем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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