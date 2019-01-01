У Ковелі через ремонт дороги перекрили рух транспорту





Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Відтак, тимчасове закриття руху автомобільного транспорту буде з 13 серпня по 1 вересня 2019 року.



Об’їзд буде здійснюватись згідно погоджених схем.

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