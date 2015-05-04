В «Укрпошті» попередили про подорожчання доставки газет

В Україні подорожчає доставка періодичних видань.За повідомленням "Укрпошти", тариф на доставку періодичних видань зросте з 1 січня.«Тиражі друкованої преси падають і будуть падати в силу цифровізації, скорочення кількості жителів країни, особливо жителів села, які є основними передплатниками. Укрпошта буде робити все можливе, аби їх утримати – запускається онлайн передплата, надаються знижки, працює мотивація для співробітників, посилюється контроль якості. Однак тарифи будуть зростати із збільшенням зарплати співробітників, бо витрати немає на кого перекласти», – відзначив генеральний директор УкрпоштиЗміна тарифів має забезпечити мінімальну рентабельність надання послуги із приймання та доставки друкованих ЗМІ. Наступного року на збільшення витрат Укрпошти і зростання собівартості надання цієї послуги істотно вплине очікуване збільшення розміру мінімальної зарплати, зростання на рівні 9% індексу цін виробників, роботи яких використовує Укрпошта для надання послуг поштового зв’язку. Крім цього, на збільшення витрат матиме вплив інфляція, підвищення вартості оренди приміщень, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, опалення та інші комунальні послуги.Тож для забезпечення мінімального рівня собівартості та стабільної роботи національного поштового оператора тариф зміниться в середньому на 12%-15%.За умови сталої видавничої вартості видань зміна тарифу на приймання та доставку періодичних друкованих видань значно не вплине на остаточну ціну видання.Так, вартість:– загальнодержавного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу – 189,96 грн,– обласного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу – 140,04 грн,– районного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу – 124,38 грн.Водночас тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зміниться лише на 1,85 грн – із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.Для видань, на які поширюється дія ст.9 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» тарифи мають становити не більше 40% собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання.Якщо редакції не змінять собівартості видання, ухвалений наказ не вплине на вартість послуг з приймання та доставки цих видань. При цьому Укрпошті за останні роки не надали компенсації за даним законом і компанія отримала збитки 41,8 млн грн: у 2016 р. – 30 млн грн, 2017 р. – 2,9 млн грн, 2018 р.- 6,3 млн грн., 2019 р. – 2,6 млн грн. (прогноз).Однак компанія спрямовує зусилля на збереження рівня передплати та покращення якості доставки – спростила систему сортування, аби прискорити час обробки преси, в 2017 році закупила і встановила 2000 стійок для викладки газет і журналів у відділеннях.Тарифи на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою з 1 січня 2020 р. не застосовуються для Донецької та Луганської областей.Після громадського обговорення затверджених МІУ тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою відбудеться їх погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, профспілками та СПО роботодавців. Після цього реєстрація документа в Міністерстві юстиції України.Довідково.