У Луцьку через дефіцит робітників затягнувся ремонт тепломереж. ВІДЕО

У Луцьку не вистачає робітників для ремонту тепломереж. Саме через це ремонтні роботи не завершуються вже цілий місяць.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Через дефіцит кадрів у житлових будинках кількох районів міста другий місяць відсутнє постачання гарячої води. До прикладу, гарячої води немає у дев’яти багатоповерхівках на вулиці Кравчука і проспекті Соборності у Луцьку немає гарячої води.Мешканка будинку на проспекті Соборностікаже: «Живу у 42-а на Соборності немає гарячої води. Коли підключать воду не знаю, не питала, у нас бойлер. У кухні є незручності. Мусиш гарячу воду у мийку набирати і так мити посуд».Аварійна ділянка трубопроводу знаходиться на вулиці Кравчука. Зі слів прес-секретаря ДКП «Луцьктепло», її ремонтують з початку тижня.«Тут здійснюються аварійні роботи із заміни 15 метрів аварійної мережі, щоб ми могли надавати послугу із водопостачання», - каже речник підприємства.Розпочати роботу раніше не могли, бо на підприємстві бракувало працівників. У липні відбулася реорганізація. У новостворену службу із ремонту устаткування теплових мереж не могли набрати робітників.«У нас були проблеми із майстрами. Якщо у липні працювала одна бригада, то тепер є 3, які інтенсивно працюють на трьох об’єктах», - додає Антон Безносиков.Ці мережі постачають гарячу воду у Луцький центр первинної медичної допомоги №2. Цей заклад без гарячої води. Нині відбувається заміна 100 метрів трубопроводу. Інша мережа постачає опалення на проспект Відродження. Траншею майже у 30 метрів розрили на початку літа, труби замінили. Нині яма не огороджена.«Я була у міськраді, учора написала заяву, треба ж це усувати. Скоро зима і скільки та траншея буде розрита! У липні міняли теплотрасові труби, і до того часу стоїть», - розповідає, яка живе на вулиці Декабристів 74, що поруч із розритою траншеєю.Антон Безносиков пояснює, що зараз тут призупинили роботу, тому що пріоритетнішим є надання послуг із постачання гарячої води."Ви бачили, що є проблеми по кількох об’єктах як там закінчимо, перекинимо бригади сюди. Розкопуватимемо ту частину мережі і будемо засипати ґрунт завозити сюди. Бачу цю проблему, що не відгороджено звернемо увагу, відгородимо», каже прес-секретар.Зі слів Антона Безносикова до початку опалювального сезону ще майже два місяці. Роботи нині ведуться згідно з графіком капітальних ремонтів мереж.