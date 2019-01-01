Через дощі на Волині очікують наводнення річок
Сьогодні, 10:49
На Волині 16 серпня у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, 16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу Волинської області рівень води підвищиться на 0,2-0,7 м.
Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву річки Луга у Володимирі-Волинському.
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Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, 16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу Волинської області рівень води підвищиться на 0,2-0,7 м.
Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву річки Луга у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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