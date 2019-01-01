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Через дощі на Волині очікують наводнення річок

Через дощі на Волині очікують наводнення річок
На Волині 16 серпня у зв'язку з очiкуваними дощами рiвень води у річках буде підвищуватися.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, 16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу Волинської області рівень води підвищиться на 0,2-0,7 м.

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву річки Луга у Володимирі-Волинському.


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Теги: рівень води, дощі
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