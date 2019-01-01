Як луцькі школи та дитсадки готують до нового навчального року

Розповіли, як заклади освіти Луцька готують до нового навчального року та опалювального сезону.Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальник управління освітирозповіла, що підготовка до нового навчального року триває з лютого-березня цього року.«Ми багато зробили для того, щоб не підтоплювало 9-ту школу, робили ремонт в харчоблоці і виявили, що зношена труба може бути причиною нових підтоплень. Великими об’єктами цьогоріч стали актові зали шкіл №18, №25, території шкіл №5, вечірньої, актова зала школи №2, де потрібно зробити нову стяжку. Ми планували виділити кошти на дах школи №2, але коли експерти подивилися, то виявили, що ремонту потребує система перекриття. Тому ми не «впишемося» в період літа, там зроблять поточний ремонт», - зауважила посадовиця.Зіновія Лещенко повідомила, що відремонтували й харчоблоки та пральні у дитсадках міста, які потребували негайного втручання. Відремонтували приблизно 700 «квадратів» покрівлі школи №23. У школі №26 облаштовують східці та до 1 вересня сподіваються закрити питання з благоустроєм території. Відремонтували санвузли, спортзал у школі №25, встановили пожежні сигналізації, зокрема, у дитсадку №32 тощо.«Нарешті тема кабінетів школи №24, які були в негарному стані внаслідок експлуатування не зовсім совісними орендарями, проведена до ладу, там замінили вікна. Раніше в негоду в школі №25 затопило 2 кабінети, тому їх відремонтували. Паралельно заклади освіти готують і до початку опалювального сезону: замінили вікна, труби тепломережі, закупили послуги енергосервісу. Йде робота з ремонту системи опалення у школі №12, дитсадках №9, №15, №30», - відзначила Лещенко.За її словами, для потреб Нової української школи виділили 8 мільйонів, які скерували на придбання меблів, дидактичних матеріалів, комп'ютерного обладнання:«Ми провели тендер і закупили чудові парти, бо, як показала практика, попередні були не зовсім зручними для дітей. Парти стали ширші, довші, з виїмками. Парти розвезені у заклади освіти. На додаткові кошти оголосили тендер на придбання учительських столів, шаф і хочемо закупити кожному вчителю комфортний стілець».Щодо підручників, то, як повідомила начальниця управління освіти, книжки розподілятимуть пропорційно.«Мало дітей приходять за електронними версіями в бібліотеки, бо, якщо їм треба, вони собі їх завантажують і працюють вдома», - зазначила Зіновія Лещенко.