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Як луцькі школи та дитсадки готують до нового навчального року

Як луцькі школи та дитсадки готують до нового навчального року
Розповіли, як заклади освіти Луцька готують до нового навчального року та опалювального сезону.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що підготовка до нового навчального року триває з лютого-березня цього року.

«Ми багато зробили для того, щоб не підтоплювало 9-ту школу, робили ремонт в харчоблоці і виявили, що зношена труба може бути причиною нових підтоплень. Великими об’єктами цьогоріч стали актові зали шкіл №18, №25, території шкіл №5, вечірньої, актова зала школи №2, де потрібно зробити нову стяжку. Ми планували виділити кошти на дах школи №2, але коли експерти подивилися, то виявили, що ремонту потребує система перекриття. Тому ми не «впишемося» в період літа, там зроблять поточний ремонт», - зауважила посадовиця.

Зіновія Лещенко повідомила, що відремонтували й харчоблоки та пральні у дитсадках міста, які потребували негайного втручання. Відремонтували приблизно 700 «квадратів» покрівлі школи №23. У школі №26 облаштовують східці та до 1 вересня сподіваються закрити питання з благоустроєм території. Відремонтували санвузли, спортзал у школі №25, встановили пожежні сигналізації, зокрема, у дитсадку №32 тощо.

«Нарешті тема кабінетів школи №24, які були в негарному стані внаслідок експлуатування не зовсім совісними орендарями, проведена до ладу, там замінили вікна. Раніше в негоду в школі №25 затопило 2 кабінети, тому їх відремонтували. Паралельно заклади освіти готують і до початку опалювального сезону: замінили вікна, труби тепломережі, закупили послуги енергосервісу. Йде робота з ремонту системи опалення у школі №12, дитсадках №9, №15, №30», - відзначила Лещенко.

За її словами, для потреб Нової української школи виділили 8 мільйонів, які скерували на придбання меблів, дидактичних матеріалів, комп'ютерного обладнання:

«Ми провели тендер і закупили чудові парти, бо, як показала практика, попередні були не зовсім зручними для дітей. Парти стали ширші, довші, з виїмками. Парти розвезені у заклади освіти. На додаткові кошти оголосили тендер на придбання учительських столів, шаф і хочемо закупити кожному вчителю комфортний стілець».

Щодо підручників, то, як повідомила начальниця управління освіти, книжки розподілятимуть пропорційно.

«Мало дітей приходять за електронними версіями в бібліотеки, бо, якщо їм треба, вони собі їх завантажують і працюють вдома», - зазначила Зіновія Лещенко.

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Теги: школа, Луцьк, підготовка
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