Чи готовий Луцьк до розвитку секс-туризму. ВІДЕО





Але чи готові до цього українці і чи може, зокрема, Луцьк піти шляхом Амстердама і розвивати секс-туризм, говорили у ток-шоу "Політичний Погляд LIVE" 15 серпня на "12 каналі", - пише



Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій запевнила, що в Луцька є великий потенціал, однак саме в перелічених галузях місто розвивати не треба.



"Я не хотіла б, аби такі речі приваблювали туристів до Луцька. У нас є великий потенціал, куди розвиватися, тільки треба мати концепцію розвитку. Виносити її, аби знали в майбутньому, що в нас є, хто що зробив. Щоб всі учні побачили замок, прочитали історію, побували у тих місцях, які в нас є цікавими. Тоді, можливо, місто буде розвиватися по-іншому", – наголосила вона.



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Івент-маркетолог, голова ГО "Інститут волонтерства та громадської співпраці" Юлія Євпак зауважила, що Луцьк може використовувати будь-яку концепцію, тільки питання – навіщо?



"У Луцьку – консервативне суспільство, ніхто ніколи не скаже, що міська рада – молодець, якщо вона скаже, що в пріоритеті розвитку врахували саме ці напрямки (секс-туризм). Ми ще інші не підтягнули напрямки, щоби настільки використовувати прогресивні і нові. Ще треба попрацювати над старими, перш ніж думати, як привабити по-новому", – наголосила вона.





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